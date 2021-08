Esclusivo/ La futura BMW i7 avvistata a Ortisei

Esclusivo/ Avvistata a Ortisei la futura BMW i7, su strada e quasi senza veli. Siamo agli ultimi collaudi, anche se al momento non è dato sapere quando arriverà sul mercato. Era in ricarica presso una colonnina FAST 100 kW di Neogy. Si vocifera che il powertrain elettrico disporrà di una potenza di 650 CV…

Esclusivo / Ecco il muso della nuova ammiraglia BMW,

Probabilmente i tecnici tedeschi considerano le strade dell’Alto Adige interessanti per i loro test. E in effetti la zona del Sudtirolo presenta anche una fortissima densità di stazioni di ricarica, anche ad alta potenza. Qualche tempo va, proprio nello stesso posto, avevamo avvistato l’ammiraglia elettrica di Mercedes: la EQS. Non abbiamo dati ufficiali rispetto a BMW i7 (se così vorranno chiamarla gli uomini del marketing di BMW). I rumors però parlano di un pacco batteria attorno ai 110 kWh (forse lo stesso di iX) per circa 600 km di autonomia nel ciclo WLTP. Ormai, per auto premium di questo livello, sembra definitivamente sfondata la soglia dei 100 kWh di batteria. Lo abbiamo visto appunto per Mercedes EQS (107,8 kWh) e per la nuovissima BMW iX (111,5 kWh). In questo caso l’auto sembra mostrare un coefficiente aerodinamico molto valido, probabilmente vicino a quello da record della EQS.

Esclusivo / 5 volte la batteria di una Twingo…

Sarà vero anche per questa nuova BMW i7? Quanto meglio in termini di efficienza potrebbero essere auto di questo tipo se rinunciassero a un 30% almeno dei propri pacchi batteria (riducendo quindi il peso, i costi e le emissioni)? Il mio pensiero è che certamente auto di questo tipo siano necessarie in questo momento storico al fine di vincere le ritrosie degli ansiosi (da autonomia) e danarosi potenziali clienti premium. E in questo senso potrebbero aiutare la diffusione dell’elettrico. Ma dall’altra rischiano di rappresentare in qualche modo un modello di spreco di risorse.

Ma abbiamo davvero bisogno di tutto questo range?

Manca nella cultura attuale dell’auto, a mio avviso, la sensibilità all’acquisto di quanto è effettivamente necessario. Se davvero vogliamo evolvere, dovremmo preoccuparci anche di non eccedere. Anche nell’ambito premium. Muoversi con un’auto lussuosa, confortevole e prestazionale non deve significare necessariamente sprecare risorse. E in auto come queste vedo il rischio di una scelta inconsapevole. Molti ragionano così: “Posso permettermi il lusso di un’elettrica da 600/700 km reali. La userò come una termica. Fregandomene del fatto che, per il mio utilizzo, 300/400 km sarebbero stati sufficienti. Portandomi appresso quintali di batterie non necessari. Solo perché non conosco l’elettrico e non voglio andare in difficoltà“. Sarebbe un peccato se fosse così. No?