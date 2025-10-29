Esclusi dagli incentivi: partono i ricorsi

Esclusi dagli incentivi senza una spiegazione apparente: partono i ricorsi, come ci comunica questo lettore che doveva rottamare una 500L del 1971. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Esclusi dagli incentivi: “Volvevo rottamare la mia 500L del 1971…”

“Vorrei condividere una situazione di ingiustizia che sto vivendo relativamente agli incentivi statali per la rottamazione dei veicoli e il rinnovo della mobilità elettrica. Un tema a cui il vostro portale dedica grande attenzione. Sono proprietario di una vecchia Fiat 500L del 1971 (targa NA750597, telaio 110F 6073832), un veicolo che rappresenta un pezzo di storia dell’automobilismo italiano. Nonostante tutto ho deciso di rottamarla per acquistare una nuova auto elettrica. Come previsto dall’articolo 3 del decreto attuativo, che consente la rottamazione di veicoli omologati fino a Euro 5. Qualche giorno prima faccio controlli sui portali “Il Portale dell’Automobilista” e “ACI – Normativa anti-inquinamento” relativamente alla classe ambientale del mio veicolo. E scopro che entrambi i sistemi non trovano la mia auto. Segnalo la questione al MASE, ad oggi nessuna risposta.

“… nel giono del click day mi sono collegato, ma il sistema non riconosce la targa. “

Nella giornata del click-day nonostante mi sia registrato in tempo e regolarmente sulla piattaforma ufficiale il sistema non riconosce la targa. Questo impedisce di fatto la generazione del voucher, bloccando la rottamazione e quindi l’accesso agli incentivi. Invio di numerose PEC ai ministeri, a SOGEI e agli uffici competenti, fornendo documenti, foto, video e autocertificazioni. Tuttavia, nessun riscontro è arrivato, nel frattempo resto bloccato in un limbo tecnico-amministrativo. Purtroppo, mentre l’iter si blocca per un problema del sistema che non riconosce un veicolo pienamente legittimato alla rottamazione, i fondi stanziati per l’incentivo sembrano essere esauriti. Privandomi di questo diritto, di fatto negandomi un beneficio pubblico. Qualora non dovessi ricevere risposte concrete e risolutive, sarò costretto a intraprendere la via giudiziaria. Per tutelare i miei diritti di cittadino e consumatore, danneggiato da un sistema che non ha garantito l’accesso equo agli incentivi pubblici“. Nicola Cascone

Risposta. Una 500L del 1971 è a tutti gli effetti un’auto storica, avendo ben 54 anni di vita. I collezionisti americani (e non solo) ne vanno pazzi e forse la pagherebbero anche molto bene, se in discreto stato. Quanto alla rottamazione per l’incentivo, ci viene da pensare che la motivazione del mancato rilascio del voucher sia legato proprio alla gloriosa anzianità del Cinquino. Che non figura nei file elettronici da cui attinge Sogei per dare il via libera all’erogazione dell’incentivo. Sarebbe bene però che il Ministero, al quale anche noi ci cisamo rivolti inutiulmente per altri quesiti, si attrezzasse per rispondere.