ErreDue: come produrre idrogeno verde e ossigeno, tutto in un container

ErreDue si è aggiudicata una commessa da circa 500 mila euro per la fornitura di due impianti destinati a un’importante azienda manifatturiera del settore orafo. La società italiana, specializzata nella progettazione e produzione di elettrolizzatori verde e generatori di gas ad alta purezza, fornirà una soluzione integrata per la produzione di idrogeno verde e ossigeno. La consegna è prevista nel primo trimestre del 2027.

Al centro della fornitura ci sono due moduli Sirio 1.000/d con tecnologia PEM (Proton Exchange Membrane), progettati per rispondere alle esigenze specifiche delle lavorazioni orafe. La soluzione consente di produrre i due gas direttamente alla pressione di lavoro all’interno della cella elettrolitica, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e semplificare la gestione del processo.

Consumi elettrici più bassi e idrogeno ultrapuro

Uno degli aspetti più interessanti della tecnologia riguarda la riduzione dei consumi. Secondo quanto comunicato da ErreDue, il sistema permette di risparmiare oltre 1 kWh di energia elettrica per ogni metro cubo di gas prodotto rispetto alle soluzioni tradizionali.

L’impianto elimina inoltre l’impiego di inquinanti caustici e produce idrogeno ultrapuro e secco senza richiedere apparecchiature aggiuntive per l’essiccazione, come quelle che utilizzano cloruro di calcio. Una caratteristica che, secondo l’azienda, contribuisce a migliorare la qualità delle lavorazioni e la brillantezza dei manufatti.

La fornitura comprende anche un sistema osmodemi, che permette di produrre autonomamente l’acqua distillata necessaria al funzionamento del processo elettrolitico.

Un impianto completo in un container

La soluzione sarà installata all’interno di uno shelter climatizzato da 40 piedi, equivalente a circa 12 metri di lunghezza. La configurazione containerizzata consente di integrare in un unico ambiente le apparecchiature necessarie alla produzione dei gas, insieme ai sistemi di controllo e supervisione.

Sono previsti dispositivi di telesorveglianza e analisi continua dei gas prodotti, pensati per assicurare il monitoraggio delle prestazioni e la continuità operativa. Anche la manutenzione dovrebbe risultare semplificata: ErreDue indica un solo intervento annuale da parte del personale di assistenza.

L’approccio plug-and-play punta quindi a offrire al cliente un impianto completo, pronto per essere integrato nel processo produttivo, riducendo la necessità di installare e gestire separatamente le diverse apparecchiature.

Efficienza e sostenibilità nei processi industriali

La commessa si inserisce nel percorso di ErreDue per sviluppare sistemi di produzione dei gas industriali più efficienti, con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e alla riduzione dell’impronta ecologica dei processi.

«Siamo estremamente orgogliosi di essere stati scelti da un’azienda orafa di questo prestigio per accompagnare la loro evoluzione verso modelli produttivi sempre più efficienti e sostenibili», ha dichiarato Francesca Barontini, amministratore delegato di ErreDue.

La produzione di idrogeno verde mediante elettrolisi consente di ottenere il gas utilizzando elettricità e acqua. Il beneficio ambientale dipende però anche dalla fonte dell’elettricità impiegata: quando l’energia proviene da fonti rinnovabili, l’idrogeno può essere prodotto con emissioni climalteranti particolarmente contenute.

La nuova commessa mostra così come le tecnologie per la generazione di idrogeno verde possano trovare applicazione anche in comparti manifatturieri tradizionali, dove l’efficienza energetica, la qualità dei gas utilizzati e l’affidabilità degli impianti rappresentano fattori importanti per la competitività.