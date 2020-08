eRoaming, Enel X si allea con Hubject nei pagamenti

eRoaming, Enel X Financial Services si allea con Hubject per “innovare i processi di business al servizio dello sviluppo del mercato della mobilità elettrica”.

eRoaming entro fine anno in tutta l’Eurozona

Enel X Financial Services è la società controllata da Enel X specializzata in soluzioni di pagamento. Ora ha siglato un contratto di collaborazione a lungo termine con la piattaforma di roaming Hubject, società con cui il gruppo italiano collabora già dal settembre scorso. La società è stata selezionata da Hubject per abilitare i servizi di regolamento finanziario tra Charging Point Operator (CPO) ed e-mobility Service Provider (EMP) sulla piattaforma eRoaming di Hubject. Il servizio, chiamato “intercharge SETTLEMENT” – rende possibile una soluzione di pagamento e di fatturazione B2B automatizzata. In grado di ridurre i costi di elaborazione e migliorare la redditività di tutte le imprese partner partecipanti. La partnership contribuirà a fare di eRoaming un elemento fondamentale per la diffusione su larga scala dei veicoli elettrici (EV). Entro fine anno – fa sapere Enel – sarà disponibile in tutta l’Eurozona.

Automatizzare tariffe e fatturazione B2B

La soluzione – riferisce Teleborsa (qui)– è il primo servizio di regolamento finanziario B2B end-to-end pienamente integrato all’interno del settore e-mobility. Consente ai CPO di determinare direttamente le tariffe B2B per le procedure di ricarica e di automatizzare la fatturazione e l’addebito agli EMP. La nuova soluzione di regolamento elimina le attività manuali nei processi di classificazione, fatturazione e pagamento, in cui è facile commettere errori. La soluzione fornisce anche una piattaforma per la risoluzione online delle controversie e strumenti preziosi di analisi dei dati e reporting. Inoltre, migliorerà la sicurezza dei pagamenti e il controllo delle spese di gestione e aiuterà le imprese a ridurle in modo considerevole.

Hubject h una rete con 250 mila stazioni nel mondo

Nel dettaglio Hubject ha sviluppato una piattaforma interoperabile di punti di ricarica che con una rete di oltre 250mila punti in tutto il mondo. Senza dover firmare altri contratti oltre a quello con il proprio EMP. Per consentire al cliente un’esperienza semplificata, ogni EMP utilizza la piattaforma eRoaming di Hubject per accedere a numerose reti di differenti CPO. Prima di questo contratto, quando avveniva una sessione di ricarica, l’EMP doveva pagare separatamente il CPO secondo le tariffe dichiarate da quest’ultimo. Inoltre, ogni operazione bilaterale doveva essere regolata manualmente con frequenza mensile o bimestrale, con un complesso processo di riconciliazione.