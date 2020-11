Erion, il trattore elettrico e autonomo e che vuole diventare intelligente. Al momento si sta testando in Canada, nel Québec precisamente. Stiamo parlando ancora di un prototipo ma ha convinto il Ministero dell’economia e dell’innovazione che su un investimento da 8,6 milioni di dollari canadesi ne ha messi 4,1.

Il trattore è stato sviluppato dall’azienda canadese Elmec, che con le risorse economiche raccolte vuole costruire entro la prossima estate quattro nuove macchine e una stazione di ricarica da 1,2 megawatt. E via con i test sul campo.

Un campo da 47 ettari in 12 ore, dal diserbo all’agricoltura di precisione

Jean-Marc Pittet l’ingegnere e fondatore dell’azienda è ottimista sui risultati del suo trattore. In un primo momento aveva calcolato che con i quattro veicoli riusciva a lavorare 47 ettari di terreno in 24 ore. Quest’estate ha fatto dei test in campo e ha dichiarato alla stampa del Québec: “L’autonomia sarà più di due volte e mezzo maggiore“. Potrebbero bastare 12 ore.

L’imprenditore vuole testare le applicazioni IA ovvero l’intelligenza artificiale. I quattro veicoli dialogheranno tra loro e dotati di sensori potranno praticare l’agricoltura di precisione. In altri termini robot che possono rilevare malattie ed insetti nocivi e, quindi, calcolare la quantità necessaria di nutrimento e trattamento sanitario per ciascuna pianta. Riducendo così gli sprechi e l’inquinamento da pesticidi. Inoltre si allevia il problema della compattazione del suolo grazie al peso ridotto di Erion.

Manca la manodopera e i trattori Erion si ricaricano da soli (Video)

Come abbiamo già scritto le macchine agricole autonome hanno la loro ragion d’essere nella mancanza di manodopera. Un fenomeno che si registra in Giappone (leggi qui), in Cina (leggi qui) e negli ampi territori nord americani. Pittet vuole dare una risposta: “Mi hanno contattato molti produttori per conoscere lo stato di avanzamento del progetto perché c’è un problema di scarsità di manodopera“. L’idea è di creare una piccole flotta di robot: “Con una stazione di ricarica da 1,2 megawatt e i trattori potranno ricaricarsi autonomamente in modo da lavorare 24 ore su 24 ”, spiega Pittet.

Il trattore Erion non si vende, si noleggia

Il dato interessante di questa macchina è il modello di business: al posto della vendita diretta agli agricoltori si propone il noleggio. “Un noleggio chiavi in mano e in caso di problemi Elmec provvederà alla manutenzione, restiamo proprietari della tecnologia“. Sui dati tecnici non abbiamo le specifiche, ma questo modello ricorda il farmdroid (leggi qui) ovvero si tratta di veicoli leggeri, con una velocità di crociera molto lenta e con consumi minimi che in parte possono essere assicurati anche da pannelli montati sul veicolo.

