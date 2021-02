Ercolano “ricaricata da Enel X, Cesenatico da Be Charge. Nonostante il Covid-19 e mille ostacoli burocratici, la rete di colonnine avanza, da Nord a Sud.

Ercolano, anche per i turisti del Parco Archeologico

Tagli del nastro, sindaci con fasce tricolori…in molti Comuni l’inaugurazione dei punti di ricarica per auto elettriche è un evento. Ed è giusto così, visto che si inaugura una nuova era nella mobilità venendo a capo di un iter autorizzativi sempre faticosi. Le installazioni sono ancora più significative quando avvengono in località turistiche, al servizio quindi non solo dai residenti, ma anche dei tanti turisti. Come Ercolano, appunto, sede del famoso Parco Archeologico. C’era Augusto Raggi di Enel X Italia, ad affiancare il sindaco Ciro Buonajuto, in Via dei Papiri Ercolanesi, vicino agli scavi, ad inaugurare la prima JuicePole Quick (22 kW). Grazie all’accordo sono state installate altre 4 infrastrutture di ricarica, rispettivamente in Via IV Novembre, Corso Resina, Via Favolella e piazza Trieste. Una quinta di tecnologia Fast è prevista all’altezza dello Stadio comunale. Ma il piano del Comune prevede di arrivare presto a 12 stazioni.

Cesenatico ha scelto Be Charge, con 13 colonnine

Dalla Campania alla Romagna. A Cesenatico installazione di 13 nuove colonnine, a seguito di un protocollo che la Giunta Comunale ha siglato a fine 2020 con Be Charge. Quattro di queste colonnine sono in corrente continua DC, in grado quindi di ricaricare un’auto in pochi minuti. Be Charge è stata scelta attraverso un bando pubblico. Le nuove colonnine sono previste in via Caboto a Ponente, piazza Comandini al centro di viale Roma, via Milano, via Fossa, viale dei Mille, via Litorale Marina nel parcheggio scolastico, via San Benedetto, via Balitrona e piazza Angelina Pirini a Sala. I quattro punti di ricarica veloce saranno invece realizzati in via Magellano a Ponente (parco di Atlantica), in piazza della Rocca, in viale Saffi e in piazza Volta a Villamarina. Cesenatico finora disponeva soltanto di tre colonnine, installate nell’ambito del progetto “Mi muovo Mare”. In Romagna, comunque, non sono attivi solo i Comuni: a Cervia un anno fa Repower ha siglato un a accordo con Ascom e Federalberghi-Ascom. Il progetto si chiama “A Cervia ti Ricarichi”. E si basa sull’installazione di colonnine e wall-box presso hotel, ristoranti, campeggi ecc..