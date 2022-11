eRally ECOdolomitesGT (17/19 novembre)

Fare rally ma in elettrico. Con ECOdolomitesGT 2022 che si terrà dal 17 al 19 novembre tra Primiero San Martino di Castrozza in provincia di Trento e Ortisei a Bolzano. Cosa serve? Un veicolo elettrico. La gara è valida per la FIA ecoRally Cup 2022.

Il charge park alimentato con le rinnovabili

L’ECOdolomitesGT 2022 come la definiscono gli organizzatori è una: “Corsa legale su strada di regolarità e consumo per auto elettriche omologate su strada, valida per la FIA ecoRally Cup 2022. L’evento – organizzato secondo gli standard FIA, tra cui un charge-park alimentato da fonti rinnovabili – si svolgerà tra Primiero San Martino di Castrozza (provincia di Trento) e Ortisei (provincia di Bolzano) e si percorreranno le migliori strade tra le montagne più belle del mondo“. Non c’è dubbio sul fascino delle montagne che fanno da sfondo alla manifestazione a emissioni zero.

Come partecipare

Gli organizzatori scrivono che è possibile ottenere una licenza di guida sportiva provvisoria FIA ecoRally: “Per chi ne avesse necessità, saranno erogate sul posto al costo di 50 Euro. Coloro i quali ne avessero bisogno, sono pregati di comunicarlo all’organizzazione all‘atto dell’iscrizione, avendo cura di procurarsi preventivamente un certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. In caso di necessità, l’Organizzazione offrirà un servizio di certificazione medica di merito, a spese del concorrente“.

Per informazioni e iscriversi: info@generalbioconcept.net oppure WA: +39 392 22 55 288 e clicca sul sito al link

