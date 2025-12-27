ePropulsion lancia il fuoribordo Spirit 2

ePropulsion, dopo lo Spirit 1.0 — di cui abbiamo scritto quasi cinque anni fa — presenta il suo nuovo fuoribordo elettrico leggero: lo Spirit 2. È l’ultima evoluzione di una serie nata dieci anni fa, tra i pionieri nella propulsione a emissioni zero per il piccolo diportismo. L’arrivo sul mercato è previsto per la primavera 2026.

Spirit 2 ha una potenza da 2 kW che può salire a 3

Vediamo più da vicino le caratteristiche di questo nuovo alleato del piccolo diportismo. Spirit 2 è un fuoribordo da 2 kW, ma introduce una novità significativa: la Boost Mode da 3 kW, che eroga potenza aggiuntiva quando serve più spinta. Il motore è abbinato a una batteria quick‑connect da 1,539 kWh. La modalità Boost Mode fornisce potenza extra per brevi intervalli, utile nelle situazioni che richiedono un’accelerazione immediata: controcorrente, manovre rapide, vento sostenuto o partenze da fermo con carico. In pratica, il motore passa temporaneamente da 2 a 3 kW, offrendo una riserva di spinta senza compromettere efficienza e autonomia, a patto di non utilizzarla in modo continuativo.

La batteria quick‑connect ha connettori rapidi che si inseriscono con un semplice click, senza bisogno di cavi da avvitare o morsetti da stringere. Si può montare o rimuovere al volo, anche a bordo. Il vantaggio principale è la rapidità: con una batteria di riserva, la sostituzione richiede solo pochi secondi. Inoltre, il trasporto risulta molto più semplice, perché la batteria può essere portata a casa o in cantiere per la ricarica senza difficoltà.

L’autonomia? Alla massima potenza, con una velocità di 9,5 nodi, una ricarica garantisce circa 54 minuti di navigazione. Si sale a 1 ora e 48 minuti a metà potenza e raggiunge le 3 ore a un quarto a bassa potenza, sempre in base alle condizioni. Il sistema supporta la ricarica solare e l’integrazione con soluzioni energetiche di terze parti, come Victron Energy. Spirit 2 resta facilmente trasportabile: il motore pesa 10,2 kg, mentre la batteria arriva a 10,4 kg.

Si ricarica in navigazione con l’idrogenerazione

Il motore Spirti 2 è predisposto per l’idrogenerazione. Si produce energia durante la navigazione già a 3 nodi. Può generare fino a 380 watt alla massima velocità, estendendo la durata della batteria. Cos’è l’idrogenerazione? Una tecnologia che permette al motore elettrico di produrre energia mentre la barca è in movimento, sfruttando il flusso dell’acqua sull’elica. In pratica, quando la barca avanza a vela o trascinata dalla corrente, l’elica gira da sola grazie al movimento dell’acqua. Il motore elettrico, invece di consumare energia, funziona come un generatore, trasformando la rotazione dell’elica in elettricità che ricarica la batteria. Più nel dettaglio: L’elica gira spinta dall’acqua (non dal motore), il motore elettrico lavora come un alternatore. Alla fine l’energia prodotta viene trasmessa alla batteria.

Quali sono le applicazioni consigliate per Spirit 2: dalla vela alla pesca oppure come tender per yatch. Sarà disponibile a livello globale nei rivenditori autorizzati ePropulsion a partire dalla primavera 2026. Danny Tao, cofondatore e CEO di ePropulsion. «Abbiamo preso tutto ciò che gli utenti apprezzavano del modello originale Spirit e lo abbiamo ulteriormente perfezionato per creare una soluzione che offre maggiore potenza, portabilità migliorata e controllo intelligente. È progettato per elevare l’esperienza in acqua dei diportisti di tutto il mondo». Le nuove funzionalità includono una staffa rimovibile, un timone pieghevole e un display a colori. Infine il trim per acque basse, una funzione di inclinazione a 90 gradi, un blocco integrato dello sterzo e un kill switch con cordino di sicurezza per una protezione aggiuntiva.

Spirit 2 dispone di un’uscita USB‑C da 45 W per la ricarica dei dispositivi. Un accessorio opzionale, l’inverter per la batteria, trasforma la batteria dello Spirit in una stazione di alimentazione portatile. Un power bank utile per alimentare piccoli elettrodomestici, ricaricare laptop, droni, fotocamere, usare luci, pompe, strumenti da campeggio, avere energia in barca, in campeggio o in qualsiasi luogo senza rete elettrica.