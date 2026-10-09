ePropulsion lancia eCore, come gestire tutta l’energia di una barca

ePropulsion lancia eCore: non si tratta di un nuovo modello di fuoribordo o entrobordo elettrico, ma di un sistema che gestisce tutta l’energia utilizzata a bordo. Parliamo di imbarcazioni strutturate, dove i servizi di bordo hanno un ruolo fondamentale e la complessità dell’impianto elettrico cresce rapidamente. Si punta a centralizzare questa complessità, riducendo la frammentazione dei componenti e portando ordine nella gestione delle diverse fonti e dei diversi consumi. È qui che entra in gioco la digitalizzazione, con un’unica piattaforma che coordina produzione, accumulo, distribuzione e utilizzo dell’energia.

La richiesta di una gestione unica arriva dagli armatori

Partiamo dal problema: le imbarcazioni sono sempre più elettrificate e cresce la domanda, come anche in un casa, di comfort e funzionalità di bordo. Dai pc agli smartphone, da piano a induzione a sensori e altri dispositivi elettrici. Insomma gli armatori hanno necessità di più energia. Bene ma la gestione di molteplici fonti di energia, batterie, sistemi di propulsione e carichi “hotel” può generare installazioni complesse. Con eCore si cerca di superare il problema centralizzando la gestione dell’energia e riducendo così la necessità di molteplici componenti indipendenti e di un cablaggio interno esteso.

In una frase Smart Energy Management for Modern Mariners, dove eCore agisce come il cuore intelligente della rete elettrica dell’imbarcazione, riunendo produzione, accumulo, propulsione e consumo di energia in un’unica piattaforma integrata. «Il sistema può gestire molteplici fonti energetiche, tra cui corrente da banchina, generazione diesel, solare e idrogenerazione, insieme alla propulsione elettrica e ai carichi AC e DC di bordo».

Due componenti: eCore 96VDC ed eCore AC

Al centro del sistema si trovano due componenti complementari: eCore 96VDC, l’unità principale di gestione dell’energia, e il modulo opzionale eCore AC. Il primo, eCore 96VDC, gestisce il flusso di energia all’interno dell’imbarcazione, lavorando insieme al modulo opzionale eCore AC per offrire una gestione flessibile sia della potenza DC sia di quella AC. Insieme, i due componenti supportano la propulsione e le esigenze energetiche di bordo, con una connettività che consente di monitorare le informazioni di sistema tramite display compatibili e strumenti di navigazione.

eCore offre un’architettura scalabile che può essere adattata a diverse configurazioni e requisiti energetici dell’imbarcazione. «I cantieri possono iniziare con il sistema DC per le esigenze essenziali e ampliare l’installazione con il modulo eCore AC quando è necessaria una gestione energetica aggiuntiva».

Danny Tao, Ceo di ePropulsion, ha dichiarato: «L’elettrificazione della nautica riguarda molto più che sostituire un motore a combustione con un motore elettrico. Con imbarcazioni sempre più sofisticate, dobbiamo pensare a come l’energia viene generata, accumulata, distribuita e utilizzata in tutta la barca. eCore è stato sviluppato per rendere questo processo più semplice. Riunendo la propulsione e la gestione dell’energia di bordo in un unico ecosistema intelligente, possiamo offrire ai cantieri una soluzione più integrata, rendendo al tempo stesso la gestione dell’energia molto più semplice e intuitiva per chi utilizza la barca».

Gestire l’energia in modo smart per risparmiare tempo

L’elettrificazione porta risparmio e comfort ma è necessario un monitoraggio continuo e intelligente per utilizzare l’energia disponibile in modo più efficace. Le funzioni di risparmio energetico e di riduzione dei carichi aiutano a gestire la domanda, mentre il monitoraggio dei consumi e i dati storici forniscono una maggiore comprensione dell’uso dell’energia a bordo. «Il sistema supporta inoltre design HMI personalizzati per i singoli cantieri, monitoraggio remoto per diagnosi avanzate e integrazione con i display multifunzione di terze parti di Raymarine, Garmin e Simrad/B&G».

Alla fine il risultato di questo sistema? Un controllo dell’energia di bordo più semplice e intuitivo, che permette di «dedicare meno tempo a pensare alla potenza disponibile e più tempo a godersi la vita a bordo. Per i cantieri, eCore offre una piattaforma scalabile per integrare propulsione elettrica e gestione energetica da un unico fornitore tecnologico»

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