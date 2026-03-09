ePropulsion lancia battery E100, fino a 16 collegate in parallelo







Con il lancio della nuova batteria E100 ePropulsion Americas ha ampliato la gamma di batterie E-Series, dopo E60 ed E163. Il punto di forza? La scalabilità: si possono collegare in serie fino a 16 batterie in parallelo.

Una batteria per motori nautici da 1 a 6 kW

Chimica al Litio Ferro Fosfato per la batteria E100 dotata di una capacità di 5.120 wattora contenuta in una forma compatta: un’altezza di 240 mm (9,5 pollici). Dimensioni pensate per un’installazione agevole sotto le sedute o in vani ristretti. Obiettivo: far guadagnare spazio al diportista. Si tratta di un accumulatore che supporta i motori elettrici ePropulsion — tra cui le linee Spirit, Navy e Pod Drive da 1 a 6 kW — «ottimizzato per estendere l’autonomia operativa, anche per i sistemi da 6 kW a piena potenza».

La scalabilità è la parola chiave del progetto. Come un gioco Lego si può costruire il proprio pacco adeguato alle esigenze di barche molto diverse. Vediamo alcuni numeri: «E’ possibile collegare fino a 16 batterie in parallelo per aumentare la capacità complessiva, oppure due unità in serie per ottenere una configurazione a 96V, che consente una ricarica rapida in meno di due ore. Ad esempio, due E100 collegate in serie supportano i motori ePropulsion X12, I10 e Pod Drive 12».

Si tratta di una batteria smart: con il sistema di gestione completamente integrato e il monitoraggio in tempo reale dello State of Charge (SoC) offre controllo e tranquillità durante ogni navigazione. Questo è un dato fondamentale in mare. Un altro dato sottolineato dall’azienda per le batterie LiFePO₄ della serie E è la durata: «Offrono fino a 3.000 cicli mantenendo l’80% dello State of Health (SoH)».

Spirit 2 premiato al Miami international boat show

ePropulsion è sempre più globale, aumenta la gamma dei prodotti e incassa importanti riconoscimenti internazionali. Abbiamo parlato della novità 2026 con il nuovo fuoribordo Spirit 2 che appena lanciato sul mercato ha vinto il prestigioso Innovation Award per la propulsione alternativa al Miami International Boat Show. Una delle qualità di questo fuoribordo è la capacità di «idrogenerazione che consente al sistema di produrre elettricità durante la navigazione tra 3 e 16 nodi, generando fino a 380 W a 10 nodi ed estendendo l’autonomia utilizzabile durante le tratte più lunghe».

Sempre sul fronte autoproduzione Spirit 2 supporta la ricarica solare e l’integrazione con sistemi energetici di terze parti, tra cui Victron Energy.

