Eolico spinge l’occupazione in Sardegna, 625 posti a Oristano

L’eolico porterà lavoro in Sardegna, a Oristano per la precisione. Una regione e una provincia dove il tasso di disoccupazione rimane più alto della media nazionale. Se il progetto andrà in porto nascerà l’azienda con più personale della provincia di Oristano. «Abbiamo in programma l’assunzione di 625 persone, numeri che potrebbero aumentare fino a triplicare viste le potenzialità dello stabilimento localizzato nell’area del Consorzio Industriale di Oristano». Questo mercato è ampio grazie anche alla posizione, come spiega a Vaielettrico Sesto Avolio, direttore dello stabilimento e rappresentante della Triton – Oristano CAP: «Possiamo coprire le esigenze di tutto il Mediterrano occidentale: dal Portogallo alla Spagna e fino al Golfo di Biscaglia». Alla faccia di chi contesta la transizione energetica che “non porta lavoro”.

Un investimento da oltre 300 milioni per la fabbrica delle piattaforme per l’eolico off-shore

Questi orizzonti industriali sono nutriti da un investimento da quasi 330 milioni di euro. Un punto di forza del progetto industriale è la vicinanza ai maggiori impianti eolici off-shore italiani. Non solo Sardegna, ma anche Sicilia e tutto il Mediterraneo.

Cosa si produrrà? «Le piattaforme flottanti in calcestruzzo per gli impianti eolici off-shore» spiega il direttore Avolio che illustra gli elementi caratteristici del prodotto: «Assicurano alta stabilità in mare e nessun impatto ambientale. Presentano maggiore vita, costi più bassi, possibilità di adottare materiali e processi innovativi per migliorare il prodotto, attenuazione del rumore marino».

Ci sono svantaggi rispetto ad altre soluzioni? «Risulta meno agevole il riciclaggio, ma la durata doppia consente il riutilizzo e le maggiori dimensioni consentono una stabilità intrinseca (passiva, non attiva)».

Una testimonianza concreta che contraddice le critiche legate al presunto colonialismo industriale è l’elevato livello di produzione locale, confermato anche dal coinvolgimento attivo di aziende sarde, che ricoprono ruoli chiave all’interno del progetto.

«Il nostro business plan è asseverato da PriceWaterhouseCoopers ( PwC), sottolinea il direttore, e vogliamo completare la compagine societaria con soci che hanno competenze in aree specifiche. Sono con noi il produttore di cemento Buzzi Unicem, Manini per i prefabbricati in calcestruzzo, l’impresa locale Puddu Costruzioni e vogliamo coinvolgere esperti di porti».

Il cronoprogramma: prima unità entro il 2028

A che punto siamo? «C’è il progetto dello stabilimento, abbiamo acquisito i diritti del terreno, la concessione demaniale sul porto. A settembre/ottobre presentiamo la domanda di VIA per l’ inizio dell’estate prossima(valutazione di impatto ambientale) per cui stimiamo un tempo di 9 mesi e, quindi, prevediamo di poter iniziare i lavori a inizio dell’estate prossima. Infine due anni per avere la prima unità nel 2028. Partiremo con un prototipo per testare metodi processi e stabilità».

I primi lavori interessano anche il porto di Oristano? «Sono necessari i dragaggi, la profondità del porto è quella che ci serve ma in 25 anni si sono deposti tanti residui e quindi è fondamentale intervenire».

Sul fronte occupazionale è abbastanza interessante il numero di figure professionali ricercate dalla società come si legge nella tabella qui sotto.

I soldi chi li mette? «L’investimento è di 330 milioni, in parte li mettiamo noi, poi dobbiamo finalizzare un Grant con Invitalia. Lavoriamo con le banche anche attraverso un bond per una parte degli investimenti». Ma non finisce qui: «Abbiamo ricevuto la dichiarazione di interesse di alcuni dei più grossi sviluppatori di impianti eolici che hanno progetti in corso».

Una risposta concreta alle fake news

Conosciamo bene il dibattito pubblico in Sardegna sulle rinnovabili dove spesso si sono diffuse fake news sul tema fino ad arrivare a proclamare che non sono necessarie zone idonee per fotovoltaico ed eolico nonostante la necessità di decarbonizzare le attività umane.

Clima infuocato. Su questo tema il Consorzio industriale di Oristano ha sottolineato: «Anche che i porti di Augusta, Civitavecchia, Taranto e Marsiglia si sono candidati ad ospitare strutture analoghe. L’iniziativa industriale rappresenta un’opportunità per questo territorio che potrà ricavare benefici in termini di occupazione e di ricadute economiche senza subire danni al suo ambiente. Allo stesso tempo occorre tenere conto del fatto che gli impianti che saranno costruiti andranno a soddisfare la domanda dell’intero bacino del Mediterraneo, ma non sta a questo ente entrare nel merito delle sedi che vorranno ospitare impianti eolici».

