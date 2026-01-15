Eolico offshore in UK: asta record con sconti del 40% su gas e nucleare

Il Regno Unito ha chiuso una delle aste per l’eolico offshore più rilevanti mai viste in Europa. Assegnati 8,4 GW di nuova capacità a prezzi nettamente inferiori (-40%) a quelli del gas e del nucleare. Il risultato rafforza il ruolo dell’eolico marino come pilastro della transizione energetica britannica.

Nell’ultimo round di allocazione dell’eolico offshore (AR7), il Regno Unito ha stabilito un doppio record: per volumi assegnati e per competitività dei prezzi. I contratti coprono 8,2 GW di impianti offshore a fondazioni fisse e circa 200 MW di eolico galleggiante, una tecnologia emergente ma già strategica per i mari più profondi.

Secondo le stime ufficiali, questa capacità nel complesso potrebbe coprire il fabbisogno elettrico di quasi 10 milioni di abitazioni.

Prezzi sotto il gas: un confronto che pesa

Il dato che attira maggiormente l’attenzione è il livello dei prezzi di aggiudicazione. Il prezzo medio di esercizio si è attestato a 91,20 £/MWh in Inghilterra e Galles e 89,49 £/MWh in Scozia: valori sensibilmente inferiori ai costi stimati per nuove centrali convenzionali nel Regno Unito.

Per avere un termine di paragone, la costruzione e gestione di nuovi impianti a gas viene stimata intorno alle 147 £/MWh, mentre il nucleare di nuova generazione supera le 120 £/MWh. In questo contesto, quindi, l’eolico offshore risulta circa il 40% più economico del gas e quasi il 30% più conveniente del nucleare.

Un’asta super competitiva

AR7 è stata una delle aste offshore più affollate mai organizzate in Europa. Diciannove progetti, per un potenziale complessivo di 24 GW, sono stati ammessi alla competizione, spingendo ulteriormente al ribasso i prezzi e confermando la maturità industriale della filiera. Alla fine, i contratti sono stati assegnati a 6 progetti di impianti fissi e 2 progetti flottanti.

Il principale vincitore di questa tornata è stato il gruppo tedesco RWE, che si è assicurato contratti per quasi 7 GW di capacità, una quota dominante rispetto agli altri operatori. Un segnale chiaro della crescente concentrazione industriale nel settore eolico offshore europeo, dove pochi grandi player stanno assumendo un ruolo sempre più centrale.

Investimenti sulla filiera e 7 mila nuovi posti di lavoro

Secondo il governo britannico, l’asta potrebbe sbloccare circa 22 miliardi di sterline di investimenti privati e sostenere 7.000 posti di lavoro lungo la filiera, dalla costruzione alla manutenzione degli impianti.

In particolare, i 192 MW di eolico galleggiante rappresentano un tassello importante per portare questa tecnologia verso una scala commerciale. Soprattutto in vista di applicazioni future nel Mediterraneo, dove le profondità marine limitano le soluzioni tradizionali.

Un messaggio chiaro anche per il mercato italiano

Al di là delle dichiarazioni politiche, l’asta britannica manda un segnale al mercato europeo. L’eolico offshore è oggi una delle fonti più competitive per la nuova capacità elettrica su larga scala.

La sfida non è solo tecnologica, ma regolatoria e industriale. I numeri del Regno Unito dimostrano che, in presenza di aste ben disegnate e di progetti credibili, i prezzi possono scendere rapidamente, riducendo la dipendenza dal gas e aumentando la stabilità del sistema elettrico.

Per l’Italia, alle prese con progetti offshore nel Canale di Sicilia, nel Tirreno e soprattutto in Sardegna, spesso osteggiati dalle Comunità locali, l’esperienza britannica offre indicazioni concrete su costi, modelli di asta e tempi di sviluppo.