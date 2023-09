Eolico off shore in Sardegna, è questa l’ecologia?

L’eolico off shore in Sardegna non si può definire ecologia. Per Marcello è uno scempio ambientale gistificato da interesse inconfessabili. Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it.

Ogni Regione pensi ai propri consumi

“L “L delle pale eoliche. eggo varie volte delle vostre legittime lamentele circa il fatto che i Comuni e le Regioni si oppongono alla diffusione dei parchi eolici o fotovoltaici. Permettermi però di precisare meglio sulla diffusione sopratutto Nella mia regione, la Sardegna, queste saranno fatte sopratutto per soddisfare le richieste di Regioni come Campania e Sicilia. E quindi già non si capisce perché ogni Regione non debba pensare ai propri consumi. Ma in particolare modo ci dobbiamo chiedere dove saranno fatte queste centrali. Quelle off-shore cioè in mare saranno fatte davanti alla Costa Smeralda, tra Alghero ed Oristano, davanti al Golfo di Cagliari e altre che ora non ricordo. La nostra regione fatta di politici incapaci neppure si oppone o si oppone timidamente perché chissà quali interessi mettono sul tavolo queste multinazionali o società come Terna. I cavi elettrici ad esempio della centrale in mare davanti a Teulada passeranno in una delle spiagge più belle della Sardegna. Tuaredda. Si scaverà in spiaggia. A voi sembra normale?

Non credo che tutto questo scempio si possa chiamare ecologia „ . Marcello

L’eolico off shore dove il vento c’è: in Sardegna è tantissimo

Risposta-Le rispondo punto per punto. Perchè ogni regione non deve pensare per sè? Perchè non tutte le regioni hanno le stesse potenzialità di generazione. La Sardegna è la regione più ventosa in Italia, sia a terra sia in mare, con potenzialità di generazione eolica molto superiori al proprio fabbisogno. Finchè l’Italia resterà un’unica Nazione non si capisce perchè l’energia prodotta in eccesso non dovrebbe essere condivisa.

A 17 km dalle coste le pale eoliche si vedono appena

L’eolico off shore previsto davanti alle coste del Nord e del Sud della Sardegna è galleggiante. Significa che gli aerogeneratori non sono ancorati ai fondali e possono essere collocati al largo, in acque profonde. Nessuno di quelli previsti in Sardegna, infatti, sarà a meno di 17 km dalle coste. Alcuni saranno visibili da terra, ma a quella distanza grandi come stuzzicadenti sulla linea dell’orizzonte. Si può dire che deturperanno il paesaggio? A noi pare di no.

Terna non installa generatori: è la società a controllo pubblico che gestisce il trasporto a lunga distanza dell’energia. Posa le linee sottomarine ad alta tensione da molti anni, a presciendere che l’energia sia prodotta da centrali green o centrali tradizionali. Ne ha posate a centinaia e molte alimentano isole che altrimenti non disporrebbero di elettricità. Non ci risulta che in nessun caso l’approdo sulle coste abbia prodotto lo scempio delle spiagge. Gli scavi durano pochi giorni e vengono richiusi, ripristinando l’aspetto originario.

Multinazionali o no, le regole sono uguali per tutti

Gli sviluppatori dei progetti sono investitori privati. Multinazionali o meno, nulla cambia: ognuno deve rispettare le stesse regole. A partire dalle autorizzazioni sull’impatto ambientale (VIA) per arrivare al prezzo riconosciuto per l’eneergia prodotta, che viene fissato in base ad aste pubbliche.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–