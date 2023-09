Eolico off shore flottante, il tesoro italiano dimenticato

L’eolico off shore flottante è un tesoro italiano, che però sembra dimenticato. Siamo infatti il terzo mercato al mondo per potenziale di sviluppo dell’eolico galleggiante e, in prospettiva, potremmo essere leader della filiera tecnologica in Europa. Manca però un quadro normativo e regolatorio stabile a lungo termine che favorisca i nuovi investimenti e velocizzi gli iter autorizzativi. E’ la denuncia dell’ANIE, la Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche, e dell’Associazione Elettricità Futura.

In Italia potenziale di 207 GW, siamo terzi al mondo

L’eolico offshore flottante è la tecnologia più giovane e secondo gli studi del Politecnico di Torino ha un potenziale in Italia di 207,3 GW, pari a 3,4 volte la potenza rinnovabile totale installata al 2022. In base ai dati Terna sono state già depositate richieste di connessione per circa 100 GW (fonte Terna). L’energia eolica offshore è però un’attività capital intensive, e sbloccare gli investimenti necessari richiede regole e provvedimenti chiari e certi a lungo termine.

Secondo il Global Wind Energy Council, l’Italia è il terzo mercato a livello mondiale per potenziale di sviluppo dell’eolico galleggiante, con l’Europa area geografica leader per le tecnologie eoliche offshore.

Secondo dati Terna, a fine 2021 la potenza totale rinnovabile in Italia era di 58 GW. Nel 2022 sono stati installati 3 GW di rinnovabili in Italia, 11 in Germania, 6 in Spagna e 5 in Francia. E per quest’anno l’Italia accelererà fino a 6 GW di nuove installazioni, restando comunque al di sotto degli obiettivi.

Rinnovabili in marcia: ma dovrebbero correre

Per raggiungere gli obittivi del piano europeo RePowerUE, infatti, entro il 2030 l’Italia dovrebbe installare 76 GW di nuovi impianti a fonte rinnovabile (di cui 25 GW di eolico) toccando così una potenza totale rinnovabile di 143 GW.

Quindi almeno 12 GW di potenza aggiuntiva all’anno. Sempre secondo ANIE Federazione, al 30 giugno 2023 erano depositate presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in attesa di autorizzazione VIA istanze di progetti per complessivi 108 GW.

Italia in slalom fra eccellenze industriali e ritardi burocratici

Rispettando la road map di nuove installazioni da fonte rinnovabile l’ Italia avrebbe 360 miliardi di benefici economici e 540.000 nuovi posti di lavoro al 2030. E’ un dato emerso nel corso della giornata organizzata ieri dalle due Associazioni aderenti a Confindustria. Si è parlato del contesto europeo dell’eolico off shore, la tecnologia flottante, le caratteristiche di una stazione elettrica galleggiante, la bancabilità e la gestione dei rischi finanziari e il ruolo dei porti e delle infrastrutture portuali.

Per Filippo Girardi, Presidente ANIE Federazione «L’eolico offshore galleggiante è una delle tecnologie utili per la decarbonizzazione della generazione elettrica». Ma il fattore tempo è fondamentale «per raggiungere gli obiettivi entro il 2030; determinante sarà la sinergia tra i vari attori della filiera e il sincronismo dei loro investimenti in un quadro normativo che agevoli e acceleri le iniziative, unitamente ai sistemi di accumulo».

Agostino Re Rebaudengo, Presidente Elettricità Futura ha aggiunto: «Bisogna lavorare per rendere competitivo l’eolico offshore flottante. Inizialmente anche il solare comportava costi più elevati che nel giro di pochi anni sono drasticamente calati». E l’Italia può disporre di eccellenze competitive a livello mondiale. «Possiamo sviluppare la filiera nazionale facendo leva sui primati industriali raggiunti dall’Italia a livello europeo nei settori del ferro e dell’acciaio e nella produzione di piattaforme galleggianti».

I materiali dell’evento saranno disponibili su www.anie.it e su www.elettricitafutura.it.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–