Uno studio della Climate & Development Lab (CDL) alla Brown University ha rivelato come una serie di movimenti che si presentano come “ambientalisti”, in realtà avrebbero collegamenti diretti con studi legali finanziati da grandi compagnie petrolifere. Uno schema già utilizzato in passato per ostacolare lo sviluppo della transizione energetica

Come se non bastassero le scelte in campo energetico dell’amministrazione Trump a sostegno dei combustibili fossili, il settore dell’eolico offshore è al centro degli attacchi delle lobby petrolifere. Nonostante il sostegno crescente alle energie rinnovabili si da parte dell’opinione pubblica sia degli investitori – il settore si trova a dover affrontare ostacoli non solo politici ma anche legati a campagne organizzate contro i nuovi impianti. A fare luce su queste opposizioni è stato il lavoro del professor J. Timmons Roberts e del suo Climate & Development Lab (CDL) alla Brown University, che in un recente rapporto ha svelato dinamiche ben più complesse delle semplici preoccupazioni ambientali dichiarate dai gruppi contrari.

La strategia delle lobby: dubbi nei confronti dell’eolico, dietro la difesa dei paesaggi marini, per frenare la transizione energetica

Secondo la ricerca, molti dei movimenti che si presentano come “ambientalisti”, in realtà avrebbero collegamenti diretti con studi legali finanziati da grandi compagnie petrolifere. Lo schema è il seguente: diffondere dubbi e resistenze nei confronti dell’eolico, mascherandoli dietro la difesa dei paesaggi marini o della fauna, così da rallentare la transizione energetica e proteggere gli interessi legati al consumo di petrolio. Un meccanismo che ricorda da vicino le strategie di disinformazione già viste in passato su altri temi ambientali e climatici.

Le rivelazioni dello studio non sono rimaste senza conseguenze. Lo studio legale Marzulla Law, citato nel rapporto, ha inviato alla Brown University una lettera dai toni minacciosi. Chiedendo il ritiro della ricerca e ventilando la possibilità di azioni per bloccare alcuni finanziamenti destinati all’ateneo. Un dettaglio che rende ancora più delicata la vicenda è che Marzulla Law rappresenta Green Oceans, uno dei principali gruppi anti-eolico impegnati a contrastare il progetto Revolution Wind. Una delle più grandi iniziative di energia eolica offshore in programma lungo la costa atlantica.

Il rapporto del CDL evidenzia come, dietro lo studio legale, si muova una rete complessa che unisce organizzazioni conservatrici, figure politiche e l’industria petrolifera. Si tratta di legami che mostrano quanto il dibattito sull’energia eolica non sia solo tecnico o ambientale, ma intrecciato a strategie di potere e interessi economici radicati. Per gli studiosi della Brown, la posta in gioco va ben oltre una singola battaglia legale: si tratta della trasparenza nel processo decisionale e della possibilità per le rinnovabili di crescere senza ostacoli artificiali.

La Brown University difende la libertà di ricerca contro i tentativi delle lobby

Di fronte alle pressioni, la Brown University ha per ora difeso la libertà di ricerca e di espressione dei suoi docenti, dichiarando il proprio sostegno al lavoro del CDL. Non è però scontato che questa posizione rimanga ferma, soprattutto considerando che in passato l’ateneo ha ceduto a richieste provenienti dalla politica. La vicenda, dunque, resta aperta e mette in evidenza un nodo cruciale: la transizione energetica americana non è solo una questione di tecnologia e infrastrutture, ma un terreno di scontro tra forze che cercano di orientarne i tempi e le modalità.