Eolico galleggiante, in Francia la centrale che può rivoluzionare il settore

Rinnovabili, l’eolico offshore galleggiante è una delle tecnologie più sfidanti in Europa. Può sfruttare le aree marine profonde e lontane dalle coste per intercettare venti di maggiore forze e continuità. Con minori impatti ambientali

Eolico galleggiante: finora è stato testato soltanto in piccoli progetti pilota dimostrativi in Scozia, Portogallo e Norvegia. Ma sono diversi i Paesi europei che si stanno muovendo concretamente con piani di sviluppo su più larga scala. Un passo avanti deciso lo ha fatto di recente la Francia, che ha appena concluso la prima asta eolica offshore galleggiante su scala commerciale.

È la prima volta che viene organizzata una gara di tale portata per assegnare una tariffa feed-in per un parco eolico offshore galleggiante. Il sito aggiudicato da 250 MW sarà completato al largo della costa meridionale della Bretagna e diventerà il più grande parco eolico offshore galleggiante in Europa, con enormi benefici energetici per l’intera regione. Ad accappararsi la gara il consorzio formato da Elicio, produttore internazionale di energia eolica, e BayWa r.e., sviluppatore di rinnovabili e fornitore di soluzioni energetiche.

I vantaggi dell’eolico in alto mare

Si tratta di un nuovo tassello importante per il settore dell’eolico galleggiante europeo, considerato ancora di nicchia ma con un ruolo chiave per lo sviluppo futuro dell’energia eolica in gran parte dell’Atlantico, del Mar Mediterraneo e di altri bacini marini con acque più profonde.

Questo tipo di tecnologia, infatti, che non necessita di fondazioni fisse nel fondale marino, ha il potenziale di sbloccare l’accesso ad aree marine con profondità significative (anche superiori ai 60 metri), lontane dalle coste, laddove la forza dei venti è maggiore e quindi maggiormente sfruttabile in chiave energetica.

In queste aree, le grandi turbine galleggianti non solo sono più competitive in termini di costi rispetto alle tradizionali ancorate al fondo ma apportano notevoli vantaggi anche dal punto di vista ambientale. Alcuni studi evidenziano, infatti, come adottando questa tecnologia l’impatto sull’habitat e l’ecosistema sottomarino si riduca drasticamente rispetto ai sistemi onshore fissi.

Il Mediterraneo come laboratorio strategico

Come detto, esistono già piani di sviluppo importanti e diversi Paesi europei si stanno muovendo concretamente in tal senso. La Francia ha già fatto sapere che annuncerà entro l’anno i vincitori di altri due siti da 250 MW nel Mediterraneo; il Regno Unito ha messo a gara spazi marini per oltre 15 GW di progetti galleggianti; Spagna, Portogallo, Norvegia, Grecia e anche l’Italia hanno ulteriori piani ambiziosi da sviluppare. Seppur incanalati, in certi casi, in iter autorizzativi e procedurali non semplici.

Il bacino del Mediterraneo, in particolare, si appresta a diventare un’area di sviluppo molto significativa per l’eolico offshore galleggiante. Si stima che in tempi relativamente brevi, possa assumere il ruolo di polo strategico per la diffusione su larga scala di questa tecnologia. Con evidenti ricadute positive sugli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e in termini di sicurezza e transizione energetica globale.

L’italia progetta ma arranca

L’Italia, vista la sua posizione geografica, le sue caratteristiche morfologiche e la conformazione dei suoi fondali, è considerato un Paese dall’enorme potenziale di sviluppo dell’eolico galleggiante. Secondo le stime del Global Wind Energy Council, è il terzo mercato al mondo come potenzialità in questa tecnologia.

Al momento, però, si è fatto molto poco per sfruttare appieno questo vantaggio. La tecnologia è considerata ancora residuale se si considera che, in concreto, il nostro Paese al momento è fermo a soli 30 MW eolici offshore installati in un singolo parco vicino alla costa. Ma si tratta di una tecnologia a fondamenta fisse, rivelatasi nel complesso meno adatta ai fondali profondi del Mediterraneo.

Perciò l’Italia si trova in una posizione di ritardo sull’eolico flottante, non avendo ancora definito una strategia chiara a livello nazionale e non avendo ancora iniziato ad organizzare la propria catena di fornitura. La mancanza di incentivi economici e legislativi adeguati hanno poi inciso ulteriormente in negativo.

Eolico galleggiante in Italia? Sicilia più avanti

L’unico progetto vicino a vedere la luce è quello di 7Seas Med nel Canale di Sicilia. Si tratta di 21 turbine da 12 MW (per un totale di 250 MW) localizzate 35 km a largo delle coste trapanesi. Lo scorso marzo il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha espresso il suo giudizio positivo sulla compatibilità ambientale, dopo il nulla osta già ottenuto dalla commissione Via. Questo ha permesso a 7Seas Med – nato dalla partnership tra GreenIT (joint venture italiana per le energie rinnovabili tra Eni e Gruppo Cdp) e Copenhagen Infrastructure Partners – di avanzare nella realizzazione del parco eolico galleggiante e di partecipare alle aste per gli incentivi, come quelli previsti dal decreto ministeriale FER2 sulle rinnovabili. Decreto che, però, ad oggi, dopo quattro anni, non è stato ancora approvato…

Nonostante il ritardo accumulato rispetto ad altri Paesi della UE, anche da noi qualcosa inizia a muoversi. Il forte sviluppo degli ultimi anni riguardo alla tecnologia applicata alle piattaforme flottanti ha aperto nuove possibilità per l’Italia di sfruttare le sue aree marine profonde.

In generale, si stima che il nostro Paese possa ambire a sviluppare fino a 207 GW di energia eolica gallegiante (il 60% del potenziale complessivo di energia rinnovabile), il che lo renderebbe uno dei settori più promettenti per aumentare la produzione da fonti green. Sicilia, insieme a Puglia e Sardegna, sono indicate come le regioni con più potenziale in questo senso.

Un volano per industria e occupazione

Per sfruttare appieno questa risorsa le sfide da affrontare non sono poche, anche per la complessità di elementi che girano intorno alla progettazione e alla costruzione degli impianti. A monte servono infatti un’efficace pianificazione strategica dello spazio marittimo, l’individuazione di aree industriali produttive adeguate (in primis infrastrutture portuali) a realizzare impianti enormi, una sinergia industriale tra i vari attori della filiera e una rete logistica essenziale.

La semplificazione delle procedure burocratiche è un altro elemento necessario per accorciare i tempi di approvazione e sviluppo dei progetti dei parchi eolici. Così come serve avere un quadro normativo più chiaro e stabile, per accelerare gli iter autorizzativi e abilitare nuovi investimenti. Infine, risulta essenziale l’avvio di un sistema di incentivi economici più robusto e strutturato, che possa aiutare a calmierare costi iniziali e di gestione importanti, ad oggi un ostacolo importante alla diffusione dell’eolico galleggiante.

Se debitamente sfruttata, questa tecnologia è una risorsa capace di concretizzare potenzialità economiche, ma anche occupazionali, rilevanti, portando benefici ad interi settori industriali. Se debitamente sfruttata, appunto.

