L’industria Ue dell’eolico conto il governo Meloni: “Favorisce il dumping della Cina”

Wind Europe, la più importante associazione dell’eolico europeo, accusa l’Italia. Contesta l’accordo del governo Meloni con il gruppo cinese MingYang per aprire una fabbrica di turbine. E invoca l’intervento della Commissione Ue, che indagando sul dumping dei prezzi delle aziende di Pechino nelle rinnovabili.

L’Italia sempre più lontana dall’Europa e sempre più vicina alla Cina. Dopo l’auto elettrica, con le avances a DongFeng perché sviluppi nuovi modelli anche in Italia, ora ci prova con le turbine eoliche.

Per questo motivo, Wind Europe – potente associazione di categoria – ha attaccato il governo Meloni per l’accordo annunciato il 9 agosto scorso: accordo industriale per “per rafforzare la filiera nazionale del settore”.

Dopo le avance a Pechino per l’auto elettrica, ora il governo cerca l’accordo sulle rinnovabili

“Non è questo che intendeva la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen quando nel recente discorso dello stato dell’Unione ha affermato che le pale eoliche del futuro devono essere costruite in Europa”, ha dichiarato un portavoce di Wind Europe.

Sotto accusa, il memorandum sottoscritto da Adolfo Urso, ministro delle Imprese con la cinese MingYang – una delle aziende che contende le maggiori quote di mercato a Vesta e Siemens Gamesa – assieme a Renexia, tra le società italiane più attive nell’eolico off shore (suo il mega progetto al largo di Trapani).

L’obiettivo è costruire, entro due anni, una fabbrica di turbine in un sito del centro-sud Italia che rifornisca tutta la filiera dell’eolico nel Mediterraneo, che ha un potenziale in Italia di 207,3 GW, pari a 3,4 volte la potenza rinnovabile totale installata al 2022.

Ma agli operatori non è di certo sfuggito il fatto che per i colossi cinesi è un modo per mettere piede nell’Unione europea con la loro tecnologia. “La Commissione Europea vorrà esaminare il memorandum nel contesto del regolamento Ue sulle sovvenzioni estere e gli investimenti manufatturieri rientrano in questo ambito”.

A dichiararlo è stato il portavoce di Wind Europe, che ha raccolto l’appello di Green Power Denmark, che a sua volta ha denunciato come il governo Meloni potrebbe aver violato le direttive Ue dal Net-Zero Industry Act al Foreign Subsidies Act.

Le società dell’eolico europeo contestano il memorandum del governo con MingYang

A sollevare il caso è stata Wind Europe, potente organizzazione industriale dell’energia eolica, una filiera che parte dai leader mondiali delle turbine – la danese Vestas e la tedesca Siemens-Gamesa – e arriva ai produttori.

Il caso nasce a pochi giorni dell’accordo tra il ministro delle imprese Adolfo Urso con il gruppo MingYang, tra i leader del mercato delle turbine in Cina ma anche a livello mondiale, assieme alla società italiana Renexia, che sta lavorando al progetto una mega-centrale eolica al largo di Trapani.

Il memorandum prevede che entro i prossimi tre mesi venga individuata una possibile area nel centro-sud Italia per costruire in due anni una fabbrica di turbine “per rafforzare la filiera nazionale del settore”.

La Ue ha un dossier sui sussidi di Pechino

In altre parole, l’Italia viene accusata di essersi schierata con la Cina proprio mentre Bruxelles un dossier sulla penetrazione in Europa delle società cinesi delle rinnovabili. Le cui tecnologie – secondo la Commissione – stanno conquistando quote di mercato grazie a prezzi molto concorrenziali (fino al 30-35% in meno), sostenuti dai generosi sussidi del governo di Pechino. In pratica, una accusa di dumping che potrebbe portare a nuovi dazi. Una fabbrica in Italia li renderebbe vani.

