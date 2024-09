L’eolico cresce in Europa, ma l’Italia resta indietro: è solo al settimo posto

L’eolico cresce in Europa, ma l’Italia resta indietro: è solo al settimo...

L’eolico in Europa continua a crescere: nei primi sei mesi del 2024 sono stati installati altri 6,4 gigawatt di potenza. Guida la Germania, seguita da Francia e Spagna. L’Italia restare nelle retrovie, piazzandosi solo al settimo posto. Crescono anche i volumi delle aste, ma hanno rallentato le decisioni finali di investimento. E rimane il problema delle reti

Il vento continua a spingere l’energia eolica in Europa. Lo si legge nei numero del nuovo rapporto dell’associazione WindEurope: nei primi sei mesi dell’anno sono cresciuti i nuovi impianti connessi alla rete. Per la precisione sono stati aggiunti 6,4 gigawatt di nuova potenza installata di cui 5,3 GW a terra e 1,1 GW in mare.

Nella classifica delle nuove installazioni di eolico in Europa comanda la Germania, seguita da Francia e Spagna

La Germania ha confermato la sua leadership sia Europa che all’interno della Ue, con 1,7 GW di nuove installazioni, seguita dalla Francia (1,2 GW) e dalla Spagna (0,7 GW). Rimane nettamente staccata l’Italia, avanzata solo di 0,3 GW, preceduta anche da Svezia (0,54 GW), Turchia (0,43 GW) e Finlandia (0,38 GW).

L’Italia avrebbe in grande potenziale da sfruttare e diventare il numero uno nel Mediterraneo grazie ai possibili investimenti dell’eolico galleggiante. Ma al momento si sta scontrando con una politica del governo di destra che non favorisce il settore e le opposizioni delle Regioni.

Da segnalare il rallentamento del Regno Unito (solo 0,18 GW), dovuto ai ripensamenti del governo conservatore, al congelamento di alcuni progetti per le difficoltà legate a tassi e catena degli approvvigionamenti. Ma il successo della nuova asta sotto il governo laburista invertirà la tendenza.

In aumento anche gli ordini di turbine eoliche: gli investimenti complessivi sono saliti dell’11% nella Ue, mentre si arriva a +33% se si tiene conta di tutta l’Europa. Crescono anche i volumi delle aste: nei primi sei mesi dell’anno sono state assegnate gare per 19,7 GW, il doppio rispetto allo stesso periodo del 2023.

L’eolico è in ritardo sugli obiettivi Ue al 2030

E veniamo alle note dolenti, come evidenziati nel report di WindEurope. Oltre ai ritardi per ampliare l’efficienza delle reti e la potenza installata dei sistemi di accumulo, nel semestre hanno rallentato le decisioni finali degli investimenti: -30% rispetto al 2023, a 15,4 miliardi complessivi.

Di questo passo, al 2030 la potenza eolica installata in Europa sarà pari a 350 gigawatt, di cui 296 a terra e 54 in mare. Lontano dagli obiettivi che si è data l’Unione europea con 425 GW installati a fine decennio.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–