Entri nel mondo Tesla e diventi una persona migliore. O no?

Entri nel mondo Tesla e diventi una persona migliore. Non è una battuta, è il senso di un sito ufficiale che sta facendo discutere: engage.Tesla.com

Entri nel mondo Tesla con il sito Engage e…

Lo diciamo da sempre: Tesla non è solo un marchio automobilistico. Una volta lo si sarebbe definito un “lovemark”, capace di instaurare con il cliente un’empatia che va al di là dell’acquisto. Un mondo tenuto in piedi non solo da chi ci lavora, ma dal… volontariato di centinaia di club in tutto il mondo. Con l’idea di condividere un modo alternativo di vivere non solo l’automobile, ma tante altre cose. E al centro di tutto lui, Elon Musk. Engage Tesla si potrebbe tradurre in una sorta di “impegno Tesla”: è un sito che funziona da sintesi di iniziative di varie genere, anche di tipo sociale. E che vuole fare da raccordo alle attività di tutti i Tesla Club e i Tesla Owners disseminati in giro per il mondo. Ci sono attività meritevoli, come il soccorso alle popolazioni del Texas colpite da una tempesta di neve. O come soddisfare l’appello di una teen-ager australiana che aveva come sogno quello di salire su una Tesla. Ma ci sono anche attività più prosaiche, come pressare sui senatori del Nebraska per far rimuovere il divieto di aprire punti di vendita Tesla nello Stato.

La chiamata: “Unisciti a noi per essere coinvolto”

Ma ecco come la Casa di Elon Musk presenta l’iniziativa: “Engage Tesla è una nuova piattaforma sia per il team per le relazioni pubbliche di Tesla che per i Tesla Owner’s Club. Il suo obiettivo è creare una base digitale per tutto il nostro lavoro e rendere più facile per i membri della comunità Tesla conoscere ciò che è più importante per noi. Per intraprendere azioni significative e rimanere aggiornati. Ci auguriamo che ti unirai a noi per essere coinvolto“. Entri nel mondo Tesla comprando un’auto (o i pannelli solari per casa) e ti viene proposto di condividere una serie di valori e di difendere tu per primo questo lovemark. In un certo senso non è una novità assoluta: per anni la Coca Cola ci ha martellato con spot televisivi che associavano al marchio una serie di buone intenzioni. Ma qui c’è di mezzo il digitale a rendere tutto questo interattivo sempre, dal display dell’auto al telefonino. E c’è di mezzo lui, quel diavolo di Elon Musk.

—- Leggi anche: che idea mi son fatto di Tesla e che cosa succederà. Di Mauro Tedeschini —-