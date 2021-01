Enrico tutto elettrico: una 500, poi la Corsa-e e il Model 3

Enrico si unisce agli amici che hanno raccolto il nostro invito a condividere un bilancio del proprio “2020 elettrico”. Ma lui è un pioniere: guida a emissioni zero da 10 anni. L’invito resta aperto a tutti: scrivete a info@vaielettrico.it.

di Enrico Cappanera

Era il lontano 2010 quando ho acquistato una 500 Elettrica trasformata dalla Microvett, azienda romagnola pioniera dell’elettrico. Con quell’auto, 20 kWh di batteria e 120 km di autonomia , ho fatto più di 50.000 chilometri a zero emissioni e a costo zero .Ricaricando sempre gratis da impianto fotovoltaico, sia al lavoro che a casa.

Ultimamente mi sono convinto, grazie agli incentivi statali ad acquistare una Opel Corsa elettrica e ho visto qual’è stato in questi 10 anni il progresso tecnologico. Sia nella densità del pacco batterie, 50 kWh , sia nella autonomia , oltre 350 km in città raggiunti agevolmente. Ma anche nelle prestazioni: uno 0/100 km/h in meno di 8,5 secondi, senza rinunciare a comfort e spazio nel bagaglio. E parliamo di una utilitaria. E finalmente la ricarica rapida in corrente continua. Ho utilizzato le colonnine di Enel X e ho visto che in 30 minuti si poteva ricaricare dal 20 all’80%: grande risultato impensabile anni fa. Però un po’ troppo costoso per la verità …..0,5 euro al kWh sono un prezzo spropositato , sopratutto se hai un impianto fotovoltaico a casa che ti consente di pagare zero euro. Ma la velocità di ricarica a volte serve. Poi mi è capitata un’occasione: ho dato indietro ad un concessionario la Opel Corsa elettrica per acquistare una Tesla model 3 Standard Range con un solo mese di vita. E a questo punto ho visto e compreso perché la società Tesla vale 600 miliardi , più della somma di tutte le grandi società produttori di auto al mondo.

E dopo la Corsa-e la Tesla: “È avanti 4-5 anni…”

Quando ho guidato la Model 3, che ho pagato poco piu di un auto di classe media , mi si è aperto un mondo. La prima volta che ho fatto la ricarica al Supercharger mi sono impressionato della semplicità con cui si attiva il sistema senza nessuna autorizzazione e attesa. Ho immesso 25 kWh – 200 km di autonomia in 15 minuti. Impressionanti poi le prestazioni , questa è l’auto meno performante della serie Model 3 e fa comunque 0/100 km/h in 5,5 secondi. Con una autonomia che in città rasenta 400 km , grandissima efficienza hardware e software del powertrain. Il software di Tesla, infatti , si aggiorna continuamente in automatico come uno smartphone, in un mese ho già fatto tre aggiornamenti. È rivoluzionario , almeno 4/5 anni avanti a qualunque altra auto che esiste in commercio , integra tantissime funzioni di sicurezza e di utilità sconosciute a qualunque altra auto . Ciò’ che però mi ha impressionato di più della Model 3 è stato l’handling di guida. Devo dire che i tecnici della Tesla sono stati bravissimi a creare dal nulla un auto con una stabilità esemplare. E un divertimento di guida che solo auto blasonate come BMW e Alfa Romeo possono dare, queste ultime però con una storia di almeno 100 anni alle spalle.