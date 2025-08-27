Ennesima ricarica in ostaggio della festa di fine estate

Ennesima ricarica in ostaggio di sagre o fiere che occupano lo spazio antistante la colonnina. Qui siamo in Piemonte, zona particolarmente colpita da questo malcostume, di cui sono responsabili in primis le autorità comunali.

Ennesima ricarica in ostaggio: ad Antignano stop ricarica per settimane

“Ed ecco l’ ennesima colonnina di ricarica in ostaggio della festa di fine estate di frazione Gonella di Antignano d’Asti. Oltre ad essere una pratica scorretta, notare che tempi di fermo (non segnalato) non si limitano ai 3/4 giorni di gozzoviglie, ma includono un paio di settimane di preparativi. E, posso supporre, ancora una settimana per lo smantellamento. Insomma, 3 o 4 settimane di fermo in cui la colonnina risulta disponibile su app, con grande soddisfazione dell’ utente di passaggio che magari aveva attentamente pianificato. Cordiali saluti“. Mauro De Flora

Così fa tutti, e a chi deve ricaricare chi ci pensa?

Risposta. Ad ogni estate il nostro sito si arricchiesce di segnalazioni di questo tipo. Si può sorridere, ma ci si può anche arrabbiare se si arriva a una colonnina e la si trova inutilizzabile come questa, nonostante la app la segnali attiva. La domanda è sempre la stessa: possibile che non ci fosse un altro angolo del Paese, non occupato dalla sagra, per piazzare la ricarica? E ancora: la società che ha installato e gestisce le colonnine erano informate del periodo di inattività forzata?

