Eni compra da Renault auto per il car sharing. E porta il biofuel in Fomula 1

Il gruppo Eni non molla i biocarburanti. La società italiana ha annunciato un accordo con Renault che prevede innanzitutto il ritorno di Eni in Formula 1, fornendo il carburante per le gare e testando biofuel durante le competizioni. In cambio acquisterà Renault per il servizio di car sharing “Enjoy”

La Commissione europea sembra preferire gli e-fuel, combustibili sintetici che si ottengono a partire da acqua e CO2 atmosferica tramite un processo noto come elettro-sintesi. Piacciono alla Germania e alle case automobilistiche tedesche. Mentre non guarda con favore ai biofuel, ottenuti dalla lavorazione di biomasse e scarte vegetali e animali.

Piacciono, invece, molto al gruppo Eni. Per dimostrare il suo impegno per la decarbonizzazione la oil company italiana ha trovato una via “popolare” per pubblicizzare i biocarburanti: il ritorno del marchio Eni in Formula 1.

Eni, con il ritorno in Formula 1, sperimenterà biocarburanti per le corse sportive assieme al team Alpine della Renault

Alla base c’è un accordo con il gruppo Renault, guidato dal manager italiano Luca De Meo. Eni diventerà diventa Official Energy and Fuel Partner della scuderia Alpine, con un accordo pluriennale. In pratica, fornisce carburante per le monovetture del team guidato da una vecchia conoscenza del “circo” della Formula 1 e delle cronache mondane italiane, Flavio Briatore.

Ma non è tutto. Come si legge in una nota “Eni, il Gruppo Renault e BWT Alpine Formula One Team collaboreranno per testare nuovi prodotti a base di biocaruranti per il mondo delle corse“. Come dire: se vanno per i bolidi che vanno a 300 all’ora perché non devono andare bene anche per le auto dei comuni automobilisti?

Oltre a vedere il marchio Eni sulle monoposto Alpine e ai pit stop, vedremo anche il marchio Renault sulle auto del servizio di car sharing Enjoy. Le due aziende lavoreranno insieme per sviluppare progetto “tra cui infrastrutture per la mobilità elettrica, servizi di mobilità smart e soluzioni di fornitura energetica a supporto del processo di transizione“. Il primo risultato concreto è proprio l’accordo di quest’accordo tra Renault e Enilive per il car sharing a marcio Enjoy. “Del resto – come ha fatto notare il Sole24-Ore – le vetture Enjoy sono per lo più Fiat 500 non più prodotte e un cambiamento era necessario”.

