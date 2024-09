Eni si dà una mossa: è suo il più grande parco eolico off shore al mondo

Il gruppo Eni, attraverso la controllata norvegese Vargronn ha vinto la gara per il più grande impianto eolico galleggiante al mondo. Si tratta di un impianto off shore da 650 megawatt, nel mare del Nord, che verrà incentivato con il piano di sviluppo delle rinnovabili del Regno Unito

Siccome in Italia, le autorizzazioni sono ancora in alto mare – è proprio il caso di dirlo – al gruppo Eni non è rimasto che rivolgersi altrove. Attraverso la controllata Vargronn (di cui possiede il 65%) e insieme al partner Flotation Energy, ha vinto una gara nel Regno Unito.

Eni si è aggiudicata il progetto eolico offshore galleggiante GreenVolt, nel Mare del Nord. GreenVolt con i suoi 560MW e diventerà così il più grande parco eolico offshore galleggiante al mondo, che sarà supportato da un piano di incentivi governativi.

Per la precisione, Eni partecipa al progetto attraverso Plenitude, la sua controllata che si occupa di energie rinnovabili. In sostanza, il braccio operative per la transizione energetica. E in cui la società leader in Italia degli idrocarburi ha fatto confluire anche tutte le attività di vendita di gas ed elettricità.

Eni ha un progetto di eolico off shore galleggiante anche in Italia

Il progetto nel mare del Nord è il primo passo significativo di Eni verso la transizione, a parte qualche progetto fotovoltaico per lo più al servizio degli impianti di estrazione e qualche investimento tra Europa e Stati uniti nelle rinnovabili. Al momento, sul fatturato totale di Plenitude, le rinnovabili pesano ancora molto poco.

Ma il progetto nel Mare del Nord è molto significativo perché va a incrociare una tecnologia – l’eolico galleggiante – che è destinato- ad avere un grande impatto sui numeri, dalla potenza installata al numero di famiglie che vedranno soddisfatta la loro domanda di energia.

Con la speranza che Eni diventi protagonista anche nei progetti di sviluppo al largo delle coste italiane, governo permettendo, sia nel Tirreno sia nell’Adriatico. I progetti ci sono, vediamo quando tempo servirà per renderli operativi. Anche perché altrove – come si vede – corrono.

