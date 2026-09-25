Eni ed Enel rilanciano gli abbonamenti di ricarica



















Eni ed Enel rilanciano gli abbonamenti, spariti per qualche tempo dall’offerta dei due principali attori della ricarica. Lo segnala Marco, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Eni ed Enel rilanciano i piani tariffari, con differenze

“G entile Vaielettrico, sempre un grazie per il vostro impegno per la diffusione della mobilità sostenibile. Voglio condividere con Voi e i Vostri lettori una notizia. Nelle due maggiori compagnie nazionali della ricarica, Eni e Enel, sono ritornati gli abbonamenti. Ha cominciato Enel che un mese fa mi ha inviato una email. Ora ho ricevuto anche l’email di Plenitude a riguardo. Con delle differenze rispetto ai piani Enel, in quanto i due abbonamenti più costosi permettono ricariche non solo in Dc e Ac, ma anche sulle ultra fast. Un saluto”. Marco Di Paola

Prezzi diversi, ma comunque convenienti sui carburanti

Risposta . Sono tutte offerte destinate a chi fa un certo numero di km, nel caso dell’Enel aumentando lo sconto (10 cent/kWh) a chi si rifornisce di notte. In questo caso, pagando un fisso di 12 euro al mese, spendi 0,48 nelle Quick (AC fino a 43 kW), 0,54 nelle Fast (fino a 99 kW) e 0,72 nelle ultra-fast (da 99 kW in su). Se invece ricaricchi di giorno, paghi 0,57 nelle Quick, 0,65 nelle Fast e 0,72 nelle ultra-fast. Per Eni Plenitude, invece, il sito ufficiale segnala uno sconto per chi acquista dei pacchetti prepagati. Con 50 euro hai diritto a 53 euro di ricariche, con 100 ne hai 110 e con 150 nei hai 170. Va ricordato, peraltro che Eni Plenitude ha tuttora la tariffa estiva scontata (fino al 30 settembre): Quick a 0,53, Fast a 0,60 e le Ultra-Fast a 0,65. Sono tutti prezzi che comunque, ai costi attuale, convengono rispetto alla benzina e al gasolio, qualunque sia la potenza di ricarica.