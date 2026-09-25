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il25 Settembre 2026
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Eni ed Enel rilanciano gli abbonamenti di ricarica

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Eni ed Enel rilanciano gli abbonamenti, spariti per qualche tempo dall’offerta dei due principali attori della ricarica. Lo segnala Marco, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Eni ed Enel rilanciano i piani tariffari, con differenze

eni ed enel rilanciano
Il piano tariffario PlugAndGoExploler proposto da Enel: qui le tariffe della notte.
“Gentile Vaielettrico, sempre un grazie per il vostro impegno per la diffusione della mobilità sostenibile. Voglio condividere con Voi e i Vostri lettori una notizia. Nelle due maggiori compagnie nazionali della ricarica, Eni e Enel, sono ritornati gli abbonamenti. Ha cominciato Enel che un mese fa mi ha inviato una email. Ora ho ricevuto anche l’email di Plenitude a riguardo. Con delle differenze rispetto ai piani Enel, in quanto i due abbonamenti più costosi permettono ricariche non solo in Dc e Ac, ma anche sulle ultra fast. Un saluto”. Marco Di Paola

Prezzi diversi, ma comunque convenienti sui carburanti

Eni ed Enel rilanciano
I pacchetti di ricarica (con sconto) offerti da Eni Plenitude, da 50, 100 0 170 euro.
Risposta. Sono tutte offerte destinate a chi fa un certo numero di km, nel caso dell’Enel aumentando lo sconto (10 cent/kWh) a chi si rifornisce di notte. In questo caso, pagando un fisso di 12 euro al mese, spendi 0,48 nelle Quick (AC fino a 43 kW), 0,54 nelle Fast (fino a 99 kW) e 0,72 nelle ultra-fast (da 99 kW in su). Se invece ricaricchi di giorno, paghi 0,57 nelle Quick, 0,65 nelle Fast e 0,72 nelle ultra-fast. Per Eni Plenitude, invece, il sito ufficiale segnala uno sconto per chi acquista dei pacchetti prepagati. Con 50 euro hai diritto a 53 euro di ricariche, con 100 ne hai 110 e con 150 nei hai 170. Va ricordato, peraltro che Eni Plenitude ha tuttora la tariffa estiva scontata (fino al 30 settembre): Quick a 0,53, Fast a 0,60 e le Ultra-Fast a 0,65. Sono tutti prezzi che comunque, ai costi attuale, convengono rispetto alla benzina e al gasolio, qualunque sia la potenza di ricarica.

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