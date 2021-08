Eni compra Be Power e sfida Enel nelle rinnovabili

Derby tra i colossi italiani dell’energia con Eni che compra Be Power. Sfida così Enel nelle rinnovabili e nelle infrastrutture di ricarica per auto elettriche. Un terremoto nel settore green in Italia e in Europa.

Be Charge, il gioiello di Be Power

Rilevando il 100% del capitale di Be Power, il cane a sei zampe incamera 9 GW di generazione elettrica da fonti rinnovabili e Be Charge, la sconda rete di ricarica per auto elettriche in Italia con circa 5.000 colonnine installate o in corso di installazione. L’acquisizione è avvenuta attraverso la controllata Eni gas e luce che si candida così a diventare un protagonista europeo della transizione energetica. Già da febbraio la controlata di Eni aveva un accordo di co-branding delle colonnine di ricarica Be Charge.

Eni, con Be Power 9 GW di rinnovabili

Be Power, nata a Milano nel 2010 ad opera di un gruppo di managere e ingegneri dell’energia, aveva sviluppato importanti attività internazionali nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel 2017 si era costituita come gruppo con le controllate Be Charge (ricarica per auto elettriche) e 4energia (trading elettrico) e aveva trasferito la sede a Londra. Nel maggio del 2019 i fondatori hanno ceduto il controllo prima al fondo inglese Zouk Capital e, successivamente, la quota residua al fondo Aretex Capital. Sono questi i due azionisti che ieri hanno ceduto le loro quote ad Eni.

L’operazione viene definita dal gruppo petrolifero «un ulteriore passo avanti nella strategia di Eni per la transizione energetica e nell’impegno della società a raggiungere la totale decarbonizzazione di prodotti e processi entro il 2050».

Anche Eni scopre l’auto elettrica

Finalmente anche Eni prende atto del «costante incremento del numero di veicoli elettrici in circolazione in Italia e in Europa» e cerca di entrare nel business da primattore. Con Be Charge, scrive, Eni gas e luce vuole «diventare un primario operatore della ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico, su suolo privato ad accesso pubblico e nelle stazioni di servizio Eni, in Italia e all’estero».

Spiega Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni: «Con l’acquisizione di Be Power, Eni si posiziona tra le società leader in un mercato al centro della strategia di transizione energetica. Le infrastrutture e i servizi di ricarica di veicoli elettrici valorizzano ulteriormente il portafoglio di attività di Eni gas e luce, che serve 10 milioni di clienti in 6 paesi europei e può contare su una capacità rinnovabile complessiva, tra installata, in costruzione e in prospettiva di sviluppo su aree indentificate, pari a 9 GW».

