Engadina: no ai motori elettrici chiesti dai pescatori

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

L’Engadina dice no all’introduzione di motori marini elettrici sul lago di Sils. Solo vento, solo remi e una motonave termica che quindi inquina. Il voto comunitario: 70 contrari, 58 a favore e ben 40 astenuti.

Un progetto lanciato dai pescatori per catturare le specie aliene e promuovere forme di turismo sostenibile

I pescatori locali, come abbiamo già scritto, hanno presentato un progetto, per di più non definitivo ma una sperimentazione di tre anni, motivato dalla possibilità di promuovere forme di turismo sostenibile.

Con i motori elettrici, infatti, non si creano emissioni climalteranti e locali, si assicura la silenziosità per gli umani ma pure per la fauna ittica come dimostrato da diversi studi.

Insomma un impatto minimo, ma che non ha convinto l’assemblea comunale della località svizzera che ha bocciato la proposta lanciata nei mesi scorsi dall’associazione dei pescatori.

I numeri sono chiari: 70 cittadini contrari, 58 favorevoli e 40 astenuti.

Le motivazioni espresse anche dagli amministratori locali sono legate al fatto che si vuole assicurare la massima tranquillità ai fruitori del lago. Lasciando così spazio solo all’uso della vela e dei remi.

La proposta era motivata anche dalla maggiore facilità di pesca delle specie aliene che stanno impestando il lago. I motori elettrici sono, infatti, molto richiesti dai pescatori perché aumentano la pescosità. Ma anche questo argomento non ha fatto breccia rra i cittadini.

Sul Lago di Sils però si fa una eccezione alla navigazione a motore. Nei mesi estivi, si legge in un articolo del media svizzero Rsi, è in servizio il battello di linea alla quota più elevata d’Europa. L’unica barca autorizzata.

Non solo Engadina, il precedente sul Po quando i canottieri fermarono le barche elettriche

A Torino si sta procedendo all’esecuzione del bando che porterà nel fiume cittadino alla barca elettrica che trasporterà i turisti. Ma si voleva fare qualcosa di più con la navigazione a emissioni zero nel 2017.

L’idea della Regione Piemonte era di permettere la navigazione a piccole barche elettriche a scopi turistici. Un progetto che provocò la reazione contraria dei circoli canottieri torinesi. Il progetto finì nel cestino. Eppure sono decine le società tra laghi e fiumi italiani che noleggiano le barche elettriche.

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico–