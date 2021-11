EnerMia nelle ricariche fast: a Sondrio una 50 kW

Enermia nelle ricariche fast: la società modenese, guidata da Flavia Samorì, ha installato a Sondrio prima colonnina a ricarica rapida, una 50 kW.

Enermia nelle ricariche fast con CIP Lombardia

La colonnina è stata installata in una stazione di servizio del gruppo Commerciale Paganoni, che ha deciso di arricchire l’offerta della propria rete. Attivo da anni nel settore dell’energia e delle costruzioni, Commerciale Paganoni ha scelto la stazione di Via Tonale 12 per la prima a colonnina Efast. Destinata non solo agli automobilisti locali, ma anche ai tanti turisti “elettrici” che visitano la Valtellina, che necessitano di ricaricare in modo veloce e semplice. L’installazione nasce dalla collaborazione tra EnerMia e CIP Lombardia, società di vendita di prodotti e servizi energetici attiva da quasi 40 anni. E di cui fa parte Commerciale Paganoni. Grazie alla partnership con EnerMia, CIP è ora in grado di offrire soluzioni “chiavi in mano” per clienti che vogliano dotarsi di una infrastruttura accessibile al pubblico.

Flavia Samorì: rete sempre più capillare

Dopo una prima fase in cui ci si concentrava soprattutto su ricariche in AC, in corrente alternata fino a 22 kW, ora il focus è su stazioni in DC molto più veloci. In grado di ricaricare in mezz’ora o poco più gran parte delle auto elettriche in circolazione: “L’installazione della prima stazione di ricarica rapida a Sondrio, rappresenta per EnerMia non solo un successo aziendale. Ma anche un passo in avanti verso la diffusione capillare della rete di colonnine per l’e-mobility”, afferma Flavia Samorì, Amministratore Delegato e fondatrice di EnerMia. “La nostra offerta, inoltre, si integra perfettamente con le proposte energetiche CIP . E arricchisce tutti i CIP Point sul territorio di una nuova e importante argomentazione di vendita” aggiunge Alessandro Callori, Business Developer dell’azienda. “E’ infatti nostro intento diventare, anche in questa bellissima valle, un punto di riferimento per la mobilità elettrica”.

