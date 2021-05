Energy Superhub, la ricarica “multimarca” di Tesla e Fastned

Energy Superhub Oxford è collocata sulla circonvallazione di Oxford. Sarà completata entro fine anno e inizialmente ospiterà fino a 14 caricabatterie utraveloci a marchio Fastned e 12 Supercharger Tesla. Ogni caricatore avrà una potenza di 300 kW. Nel sito saranno disponibili fino a 10 MW di potenza, sufficienti per supportare anche l’espansione futura.

Questo è solo il primo di una serie di siti simili pianificati in collavorazione con Pivot Power in tutto il Regno Unito. Fastnedha già installato circa 137 stazioni di ricarica rapida in diversi paesi europei. All’inizio, la rete ha cercato di attrarre i proprietari di Tesla aggiungendo adattatori CHAdeMO Tesla alle sue stazioni. Dall’anno scorso, con la prima grande stazione in Germania, le due società operano invece in accoppiata, inserendo le rispettive colonnine in una unica super stazione.

Le Energy Superhub comprendono ampi parcheggi, locali di servizio e ristoro e tutte le colonnine sono coperte con pensiline fotovoltaiche. Queste ultime contribuiscono a produrre l’energia elettrica che alimenta la spazione.

«La nostra missione è accelerare la transizione verso la mobilità elettrica dando libertà ai conducenti elettrici. I conducenti di veicoli elettrici sperimentano questa libertà quando sanno che la ricarica rapida e conveniente è onnipresente» dice Michiel Langezaal, CEO di Fastned.

Secondo Fastned «le grandi stazioni sono l’unico modo per fornire capacità di ricarica al numero in crescita esponenziale di veicoli elettrici». Le due reti di ricarica saranno in grado di condividere i servizi per una migliore esperienza complessiva.

