Energy Dome Storage: il lato B (buono) della CO2

L’idea meravigliosa di Energy Dome Storage? Sfruttare il lato buono della CO2 _ il gas serra per eccellenza, quello che dovremo bandire da ogni aspetto della nostra vita _ per chiudere il cerchio della transizione energetica: l’accumulo e il dispacciamento delle energie rinnovabili. Proprio grazie alla tecnologia di stoccaggio messa a punto da Energy Dome (qui il sito) potrebbe essere la Sardegna la prima grande regione d’Europa totalmente decarbonizzata.

CO2 liquefatta, un serbatoio di energia

Ne parliamo con Claudio Spadacini, fondatore e CEO della start up italiana che in soli due anni e tre mesi ha concepito e realizzato il più promettende impianto di stoccaggio di energia mai visto al mondo. Potrebbe essere l’anello mancante di un sistema energetico basato sulle fonti rinnovabili, solari ed eoliche. Energy Dome, insomma, potrebbe rappresentare una rivoluzione paragonabile a quella delle batterie al litio per l’autotrazione alla spina.

Si chiude il cerchio della decarbonizzazione

Spadacini, laurea in ingegneria al Politecnico, è arrivato a Energy Dome dopo 25 anni di lavoro nel campo dell’energia. Prima nella gassificazione di rifiuti solidi, poi, fondando Exergy, nel geotermico e nei sistemi di recupero energetico.

«La transizione _ spiega però _ non può prescindere da fotovoltaico ed eolico, le uniche due fonti green con grandi potenzialità di crescita e già competitive con le fonti fossili. Quel che manca per saturare il fabbisogno energetico globale è un sistema di stoccaggio a lungo termine che risolva il problema dell’intermittenza e della non programmabilità. Deve garantire grande capacità, efficienza, economicità».

Spadacini è convinto che quel sistema sia la batteria ad anidride carbonica (CO2 appunto) compressa e liquefatta a temperatura ambiente. Una sua idea «maturata grazie alle competenze sulla gestione energetica dei gas».

E’ l’uovo di Colombo, ma ci vuole il gas giusto

«Già vent’anni fa si era ipotizzato di sfruttare l’aria compressa come riserva di energia. Anche a oltre 150 atmosfere, però, i volumi in gioco sono enormi. Liquefatta, invece, anche l’aria avrebbe volumi accettabili, ma per portarla allo stato liquido serve una temperarura costante di -180 gradi centigradi; con consumi energetici e costi d’impianto proibitivi. La CO2 ha le stesse performances, cioè può essere liquefatta e ridotta ai medesimi volumi, ma a temperatura ambiente e in contenitori di banale acciaio al carbonio».

E’ l’uovo di Colombo. Il primo Energy Dome dimostrativo è già in funzione a Ottana (Nuoro). Ha una capacità di 2,5 MW ma scalerà a 4 ed è abbinato a un grande impianto fotovoltaico. Con l’energia prodotta in eccesso in pieno giorno, comprime l’anidride carbonica prelevata da un grande serbatoio a forma di Dome e, una volta liquefatta, la stocca in piccoli contenitori a pressione in acciaio al cabonio.

Il processo inverso, per esempio di notte, rilascia una quantità di energia quasi identica: la CO2 riscaldata si rigassifica e si espande generando un flusso che alimenta le turbine, in un circuito chiuso che la riporta nel Dome.

Perchè la Sardegna? «E’ mal rifornita di gas e infatti è l’unica regione ancora alimentata da due centrali a carbone, per di più in dismisisone. Ma ha sole e vento come nessun’altro in Europa. Il mio sogno sarebbe risolvere proprio qui il problema dello stoccaggio per farne il primo caso europeo di isola a emissioni zero. Sarebbe un orgoglio nazionale».

Economico, globale e modulare

Il “liquid energy storage” sviluppato da Spadacini è «economico, modulare, replicabile ovunque nel mondo». Per il modulo standard che Energy Dome fornirà in veste di OEM (25 MW di capacità, 200 MWh di dispacciamento) il costo di stoccaggio sarà di 50-60 dollari per MWh rispetto a 132-245 dollari delle grandi batterie al litio. Avrà una vita utile di 30 anni contro i 10 di un grande accumulatore al litio. «Non ha alcun componente che non sia riproducibile e già prodotto in tutte le parti del mondo, con materiali di uso comune, inesauribili e non soggetti ai rischi di tensioni geopolitiche». Il modulo standard potrà essere installato in 20-30 esemplari, fino a formare una “storage farm” sul modello dei grandi parchi eolici del Nord Europa.

Energy Dome, sognando la California

Dove sorgerà il primo? Forse in California dove Energy Dome partecipa in questi giorni a una gara fra aziende innovative indetta dal principale operatore elettrico di Los Angeles su ordine dell’autorità di regolazione dello Stato. «La mia frustrazione è che di inziative del genere non se ne vedano in Italia, nonostante i miliardi stanziati dal PNRR e gli obiettivi ambiziosi di decarbonizzazione del PNIEC» si rammarica Spadacini. «Non sto chiedendo sovvenzioni, ma bandi sul modello californiano, con tariffe di ritiro certe per un periodo definito. Sarebbe uno straordinario contributo per accelerare lo sviluppo di un ecosistema energetico sostenibile e innovativo».

Fortunatamente, conclude Spadacini, «stiamo riscontrando un grande interesse da parte di fondi internazionali di venture capital e investitori istituzionali americani intenzionati ad aderire alla campagna di funding appena lanciata». A questa, del valore di 11 milioni di euro, potrebbe seguire la quotazione in Borsa «ma solo in una fase due, quella della commercalizzazione su scala globale». Frattanto le nuove risorse finanziarie andranno a coprire gli investimenti nell’industrializzazione del modulo base e nelle prime installazioni commerciali.

