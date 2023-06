Energy Boat Challenge (3-8 luglio 2023), 50 eboat in gara

Già 27 squadre da tutto il mondo, prevalentemente studenti di ingegneria supportati dalle loro università, hanno completato l’iscrizione per le classi solare ed Energia. A cui si aggiungono i 15 professionisti del primo YCM E-Boat Rally da Monaco a Cala del Forte in Italia. Sono una cinquantina le barche elettriche in gara per mostrare le loro innovazioni alla decima edizione di Monaco Energy Boat Challenge (3/8 luglio 2023).

Un appuntamento internazionale con 23 nazioni

Le 27 squadre battano 23 bandiere diverse e arrivano anche da paesi lontani come Perù, Stati Uniti, Canada e India, ma è ben rappresentata anche l’Europa con equipaggi da Turchia, Croazia, Italia, Portogallo.

Una flotta elettrica consistente a cui si aggiungono le barche di servizio a emissioni zero dello Yacht Club de Monaco che organizza la manifestazione sostenuta dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco.

Aumentano le squadre che puntano sull’idrogeno

L’evento ospita la conferenza (giovedì 6 luglio) dal titolo Challenges, Engagement and Adoption dove si farà il punto sulle sfide future della nautica elettrica. Il giorno successivo (venerdì 7 luglio) si svolgerà la quarta tavola rotonda sull’idrogeno organizzata dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, dalla Missione per la Transizione Energetica e dallo YCM. Al centro i progetti sull’idrogeno.

Tema che conquista gli interessi dei partecipanti: “Ogni anno il numero di prototipi legati all’idrogeno che partecipano a questa sfida aumenta, passando da due nel 2019 a sei nel 2021, sette nel 2022 e quest’anno nove team hanno raccolto la sfida dell’idrogeno“.

Il job forum dedicato al lavoro nella nautica sostenibile

Non solo competizioni. A Monaco si promuovono anche gli scambi tra studenti di ingegneria e industria. Ci punta lo Yacht Club de Monaco grazie al Job Forum. “Lanciata nel 2019, questa iniziativa si svolge durante l’evento per soddisfare una crescente domanda di stage e posti di lavoro per ingegneri in erba e per soddisfare le esigenze del settore”. Opportunità da cogliere, chi vuole partecipare può iscriversi alla piattaforma.

YCM E-Boat Rally: sfida elettrica tra Monaco e Ventimiglia

Quest’anno via al primo YCM E-Boat Rally, organizzato in collaborazione con Aqua superPower, che riunisce i costruttori di barche elettriche già presenti sul mercato. Una sfida sportiva e laboratorio per l’industria: “Il loro potenziale sarà pienamente testato su un percorso tra Monaco e Ventimiglia (16 miglia nautiche andata e ritorno).

E per la ricarica? “Il primo E-Dock, un pontone eco-design (struttura in bambù), dotato di caricabatterie AC (corrente alternata) e DC (corrente continua) in grado di fornire energia veloce a più di 20 imbarcazioni contemporaneamente (leggi)”. Funzionerà come una piattaforma galleggiante a ricarica rapida per barche compatibili DC. Nota: le iscrizioni per l’YCM E-Boat Rally sono ancora aperte e i futuri partecipanti saranno rivelati all’inizio di giugno sul sito web del Monaco Energy Boat Challenge nella sezione E-Dock.

“YCM vuole essere una forza trainante nella transizione ambientale, un’ambizione che fa parte dell’approccio collettivo ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting”, parole di Bernard d’Alessandri, segretario generale di YCM.

L’Italia sempre sul podio con Bologna e Milano

I giovani ingegneri italiani svettano in questa manifestazione internazionale. L’Università di Bologna e il Politecnico di Milano nell’ultima edizione sono saliti sul podio (leggi). Anche quest’ anno stanno preparando e sono numerose le novità tecniche dei due team.

