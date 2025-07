Energica riparte? Nuovi soci da Singapore

Energica riparte con nuovi investitori in arrivo da Singapore? La notizia è stata data dalla stessa azienda emiliana sul canale YouTube e su LinkedIn.

Energica riparte: nuova proprietà dopo le disavventure di Ideanomics?

Sarebbe la terza proprietà ad avvicendarsi alla guida dell’azienda modenese, dopo i fondatori (la famiglia Cevolini) e la società di investimenti americana Ideanomics. La buona notizia (c’erano timori di uno stop definitivo dopo un’asta andata deserta) è stata data dalla stessa Energica. Anche se con le cautele caso: “Il processo giudiziario in corso per la cessione di Energica ha ricevuto un’offerta con un deposito significativo da parte di investitori con sede a Singapore. Sono appassionati che credono e condividono i valori comuni di Energica. Se il processo avrà successo, lo stesso team dietro Energica sarà incaricato di gestire le operazioni e continueremo a creare tecnologie all’avanguardia per i nostri clienti. Il nostro primo obiettivo è quello di supportare i clienti e la comunità“.

60 giorni per concludere il processo giudiziario

Due mesi di tempo e sapremo se il passaggio di proprietà di concluderà con successo, come fa sapere la stessa Energica: ” Il processo giudiziario si concluderà entro 60 giorni e continueremo a condividere gli aggiornamenti nel corso del tempo. La strada da percorrere è impegnativa mentre trasformiamo Energica in un business solido per i nostri clienti, distributori, partner di fornitura e investitori“.

La speranza è che la procedura si concluda con successo, per salvare un patrimonio tecnologico di tutto rispetto. Anche se l’azienda si è scontrata con le difficoltà oggettive legate al settore più ostico per l’elettrico, come le moto prestazionali. A settembre sapremo se la Motor Valley emiliana potrà contare su uno dei suoi marchi più giovani.