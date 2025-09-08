Energica Motor Company: riparte la produzione delle moto elettriche Made in Italy

Energica torna in sella. Grazie a una nuova proprietà (investitori da Singapore) il brand modenese prepara le prossime mosse per tornare sul mercato.

A fine luglio avevamo raccontato del possibile ingresso di un investitore di Singapore in Energica Motor Company, il brand modenese specializzato in moto elettriche ad alte prestazioni. La notizia è ora ufficiale: l’accordo è andato a buon fine e il futuro dell’azienda si rimette in moto.

In un video pubblicato sui social e su YouTube, il CEO Stefano Benatti ha annunciato i prossimi passi del marchio.

Ripartenza: assistenza, ricambi e produzione dei modelli

Il primo obiettivo è riconquistare la fiducia dei clienti storici garantendo nuovamente assistenza e ricambi. Il magazzino verrà rifornito per permettere a tutti i proprietari di una moto Energica di avere accesso rapido a pezzi originali e supporto tecnico.

Il secondo step riguarda la ripresa della produzione di tutti e quattro i modelli della gamma: Ego+, Eva Ribelle, EsseEsse9, e l’Experia.

Parallelamente, Energica punta a riaprire i punti vendita e i centri assistenza nei principali mercati nazionali e internazionali.

Energica: continuità nel team e nella visione

Benatti ha voluto anche rassicurare gli amanti del marchio specificando che il “core team”del costruttore rimane invariato, con l’obiettivo di mantenere Energica come produttore di riferimento delle moto elettriche più veloci e con la maggiore autonomia al mondo.

Le sfide del mercato delle moto elettriche in Italia

La strada però non sarà semplice e i tempi sicuramente non brevissimi. In Italia le moto elettriche faticano ancora a imporsi: molti motociclisti tradizionali restano scettici verso le due ruote a batteria: il costo è troppo alto e l’autonomia troppo bassa. Tuttavia, il contesto è cambiato rispetto a pochi anni fa e anche i motociclisti prima o poi se ne accorgeranno.

Oggi le colonnine di ricarica rapida sono molto più diffuse, anche lungo i percorsi meno battuti. Inoltre, il successo della mobilità elettrica sulle quattro ruote sta aprendo la strada si spera possa aprire la strada anche a moto e scooter.

L’augurio per Energica è che il ritorno sul mercato possa coincidere con una crescita dell’interesse verso le due ruote a zero emissioni. Se la sfida sarà vinta, il marchio modenese potrebbe confermarsi come punto di riferimento tecnologico e prestazionale nel settore delle moto elettriche.