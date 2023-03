Energica Inside spicca il volo con gli ultraleggeri elettrici

Un progetto parallelo è iniziato in California, in collaborazione con un team di ingegneri e piloti guidati da Gabriel De Vault , pilota esperto e ingegnere senior. Si lavora per integrare l’ultimo Energica Powertrain in una cellula Sonex. Questo progetto mira a testare le prestazioni e la portata della conversione EV. I casi d’uso per il veicolo sono polivalenti: corsi di addestramento, viaggi intrastatali in crociera e acrobazie aeree.

La conversione elettrica di Sonex e Pure Flight ΦNIX

Un terzo progetto presenta l’ aereo Pure Flight ΦNIX . Il team di ingegneria sta valutando l’integrazione del powertrain Energica che potrebbe garantire tra le più alte gamme per un viaggio aereo intraeuropeo da crociera, grazie all’elevata efficienza della cellula unita alle prestazioni del powertrain.

Tutti i programmi si stanno muovendo contemporaneamente. L’obiettivo è mettere a punto l’assetto, integrare aspetti meccanici ed elettrici e creare la migliore soluzione EV per aeroplani leggeri.

«L’aviazione è stata in prima linea nell’innovazione nel settore dei trasporti e le tecnologie dei veicoli elettrici stanno entrando nell’equazione dello sviluppo del prodotto. Abbiamo avviato diversi programmi con partner in tutto il mondo per imparare insieme e velocizzare il time to market delle nostre soluzioni» ha dichiarato Carlo Iacovini , General Manager Energica Inside.

Nelle due ruote leggere e nei campi

Energica Inside è la nuova business unit di Energica Motor Company che sfrutta il know how maturato dall’azienda nel settore delle due ruote ad alte prestazioni per applicazioni in nuovi settori. Con Dell’Orto e Reinova ha già realizzato E-Power, unità di trazione integrata per moto e scooter elettrici di media e bassa potenza. E con l’appoggio dell’azionista Ideanomics ha motorizzato il trattore elettrico californiano Solectrac.

Più di recente Energica Inside ha fornito a un primario OEM di veicoli off-road uno studio di fattibilità per identificare la configurazione di una piattaforma di veicoli elettrici fuoristrada. Il cuore della configurazione finale è il propulsore di Energica. Comprende il motore elettrico E2110 a magneti permanenti raffreddato a liquido. Pesa solo 27 kg e una potenza massima di 120 kW (161 CV) a 13000 giri / minuto.