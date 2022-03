Energica Inside, l’alleato per la transizione elettrica

Una nuova business unit dell’azienda modenese Energica si occupa di avviare progetti di sviluppo tecnologico per veicoli elettrici di vari settori. Anche per navi e aerei.E’ stata battezzata Enertgica Inside.

I primi risultati veri li abbiamo già visti con progetti quali E-Power e CEMP, attraverso le partnership ben avviate con aziende italiane come Dell’Orto e Reinova. Ma si tratta solo delle prime sinergie innovative che Energica Motor Company ha avviato attraverso la sua nuova business unit, Energica Inside.

L’azienda modenese, punto di riferimento nel settore delle moto elettriche ad alte prestazioni, ha infatti deciso di sfruttare al meglio il know-how sviluppato in oltre 10 anni di esperienza nel mondo della mobilità a zero emissioni, per ampliare il proprio ambito lavorativo anche in altre aree di mercato. Come? Attraverso la creazione di Energica Inside, nuova unità aziendale che si dedica esclusivamente a progetti di sviluppo tecnologico.

Energica: non più solo motociclette

Di fatto, Energica Inside mette a disposizione le proprie competenze del settore EV anche ad altre aziende che desiderano far parte della “rivoluzione green”, proponendosi come strumento per velocizzare la transizione elettrica in diversi settori.

La nuova business unit si dedica principalmente alla produzione di componenti per powertrain, di assemblaggio batterie e sviluppo di tecnologie per veicoli elettrici. Non necessariamente a due ruote, visto che i piani di intervento spaziano dalla micro-mobilità urbana al settore di trasporto aereo e marittimo.

“Oltre dieci anni di esperienza pioneristica sono il nostro miglior biglietto da visita per le aziende che chiedono un aiuto concreto per affrontare il passaggio all’elettrico – commenta Carlo Iacovini, General Manager di Energica Inside – Energica ha affrontato queste sfide molto tempo fa, dalla progettazione del prodotto, dall’ingegneria, alla prototipazione, dalla produzione e scalabilità alle vendite. Abbiamo deciso di mettere a disposizione il nostro know-how anche ad altri mercati”.

Sinergie vincenti… anche in acqua con Sealence

I primi progetti innovativi sono già stati avviati, in Italia come detto, ma anche in Asia e America. C’è un certo interesse nel vedere il grado di apporto che Energica potrà dare in settori che esulano da quello delle due ruote.

In questo contesto, un primo esempio di “versatilità” è la recente collaborazione tecnologica nata tra Energica e Sealence, startup milanese che ha rivoluzionato il mondo della propulsione navale con il proprio jet elettrico DeepSpeed.

Altre applicazioni, anche avanguardiste, sono già in cantiere. Di certo, da oggi, le aziende di diversi settori che vorranno sostenere la rivoluzione elettrica avranno in Energica Inside un alleato in più. E non è poco.

