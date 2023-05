La Motor Valley emiliana dalla strada all’acqua grazie alla sinergia tra Energica Inside (business unit di Energica Motor Company) e Plenitude (Eni), attraverso la società controllata Be Charge. Hanno firmato un accordo per sviluppare progetti sulla nautica: dalle colonnine alla prima moto d’acqua elettrica italiana, made in Modena.

Un nuovo attore per la ricarica elettrica nei porti italiani

Finora i protagonisti dell’elettrificazione dei porti sono stati l’operatore specializzato Aqua, Enel X Way e Plus EV- Charge. Ora si aggiungono Be Charge, società controllata da Plenitude (Eni) insieme ad Energica Inside con l’obiettivo comune di “estendere la mobilità elettrica alla nautica attraverso un progetto congiunto innovativo”.

Da Energica Inside la moto d’acqua modello Runabaut

Vista la tradizione di Energica il primo veicolo elettrico marittimo è “un prototipo di moto d’acqua elettrica, modello Runabout“. Le tecnologie sono quelle di Energica Inside e di Electric Revolution, start up creata da Roberto Minnucci e Roberto Mariani (campione mondiale di Freestyle Jetski).

Paolo Martini, Head of e-mobility di Plenitude e Amministratore delegato di Be Charge: “La firma di questo accordo segna per noi l’inizio di un percorso importante che estende alla nautica il concetto di mobilità elettrica. Come sempre siamo spinti dalla volontà di essere precursori utilizzando la tecnologia come strumento fondamentale per essere sempre innovativi nei nostri servizi”.

Livia Cevolini, Ceo Energica Motor Company, ha dichiarato: “Questo accordo rappresenta per noi un capitolo fondamentale per ampliare le nostre attività, ed è un’incredibile opportunità per accelerare la transizione energetica in nuovi settori industriali. Si tratta di un risultato in linea con la visione di Energica verso l’ampliamento dell’Electric Valley Italiana”.

