Energica, dal 2023 addio alle corse del campionato FIM Enel MotoE

Dal 2023 Energica Motor Company non sarà più il costruttore unico dei bolidi elettrici che dal 2018 animano la Coppa del Mondo FIM Enel MotoE. Il contratto con l’organizzatore Dorna scade infatti alla fine della prossima stagione e non sarà rinnovato.

Imprevisti ad alta velocità: quattro anni di adrenalina

Facendo un bilancio di quattro anni di esperienza sui principali circuiti del MotoGp, il costruttore modenese parla di «emozioni e adrenalina», di «sfide e avversità inaspettate» superate «con stile e contro ogni previsione». ll riferimento è senza dubbio all’incendio del paddock che distrusse tutto il parco moto a Jerez, nel 2019. E anche alla pandemia che ha sconvolto il calendario gare negli ultimi due anni.

Ciononostante, si legge in un comunicato congiunto di Energica Motor e Dorna, «il contributo di Energica alla classe completamente elettrica della MotoGP è stato senza dubbio prezioso, con le sue Energica Ego Corsa che si sono dimostrate veloci, estremamente affidabili e molto apprezzate dai tanti piloti che hanno preso parte alla serie e da chi continuerà a farlo la prossima stagione».

Ma per il 2022 novità in arrivo su Energica Ego Corsa

Anche per il campionato 2022, che vedrà salire il numero di gare a 14, il costruttore porterà soluzioni innovative. Le moto consegnate ai team saranno più leggere e consentiranno più opzioni di settaggio. Anche queste ultime novità contribuiranno ad aumentare l’interesse per la competizione. Ma avranno un’ importante ricaduta, secondo Energica, sullo sviluppo della produzione di serie.

Nel futuro della FIM Enel MotoE World Cup. c’è perciò l’ingresso di un nuovo costruttore unico. In alternativa, l’apertura della competizione a due o più case motociclistiche. Quanto ad Energica, assicura «il massimo impegno e supporto fino al 2022 per concludere questo incredibile viaggio in grande stile». Dovrà però ridefinire il suo piano industriale dopo l’ingresso del fondo americano Ideanimics come azionista di maggioranza.

Livia Cevolini: “Fieri di aver aperto una strada”

«Siamo estremamente felici in Energica di aver fornito il nostro prezioso contributo per rendere la MotoE il successo che è oggi» ha commentato Livia Cevolini, CEO di Energica Motor Company. «Essendo pionieri della mobilità elettrica su due ruote, abbiamo aperto la strada a livelli completamente nuovi di gare motociclistiche sostenibili ed entusiasmanti e, come abbiamo sempre fatto, ora puntiamo a metterci alla prova con nuove sfide» ha concluso.

Per Nicolás Goubert, direttore esecutivo FIM Enel MotoE World Cup «le prime tre stagioni della FIM Enel MotoE World Cup hanno offerto uno spettacolo incredibile nonostante tutte le sfide esterne impreviste che ci sono state lanciate». Di questo, Goubert dà merito ad Energica. «Ha portato il suo know-how in pista in un modo di cui non potremmo essere più felici, consegnando un pacchetto che si è dimostrato estremamente competitivo».

Dorna ringrazia: “Energica ci ha dato una grande moto”

Oltre alle impressionanti prestazioni in pista (260 km/h a Barcellona nel 2021 e tempi sul giro che in alcune occasioni sono stati in linea con altre classi) le moto Energica EGO Corsa hanno messo in mostra una straordinaria affidabilità, tanto che «nessuno dei 18 piloti ha mai riscontrato alcun guasto meccanico durante nessuna delle gare che abbiamo goduto nelle tre stagioni» ha fatto notare Goubert ringraziando Energica «per la qualità dei loro prodotti innovativi e il loro impegno nella serie MotoE».

