Energica comunica la liquidazione giudiziale

Energica, a termine del CDA, ha comunicato che si appresta ad accedere alla liquidazione giudiziale (ex artt. 121 e ss CCII). Nessuna dichiarazione da parte dell’investitore di maggioranza.

Abbiamo raccontato alcuni giorni fa della delicata situazione in cui si trovava Energica. Situazione che è ulteriormente peggiorata e che ieri ha portato l’azienda a comunicare la liquidazione giudiziale ex artt. 121 e ss. CCII. Non c’è ancora una data, ma la decisione sembra ormai inevitabile.

Il brand di Modena ad oggi è controllato al 75% dal fondo americano Ideanomics Inc. che di fatto ha portato all’attuale situazione. Entrato come socio di maggioranza per traghettare il passaggio di Energica da un dimensione imprenditoriale a una industriale, il fondo americano si è trovato in grosse difficoltà interne e ha interrotto i finanziamenti prima di raggiungere gli obbiettivi concordati. A Modena sono arrivati circa il 40% degli investimenti stabiliti.

Come si è arrivati alla liquidazione

“La crisi del mercato elettrico – spiega Energica – e la diminuzione degli investimenti nel settore ha impattato su Ideanomics, compromettendo le capacità di investimento in Energica.

L’azienda ha inoltre vissuto anche la flessione negativa del mercato e della filiera automotive, risentendone in modo più significativo in quanto piccola media impresa.

L’impegno verso gli obiettivi e la mission è rimasto invariato, ne è la riprova l’utilizzo di strumenti come il contratto di solidarietà volti a salvaguardare i lavoratori e superare il periodo di difficoltà.

Nonostante questi sforzi diretti da parte della dirigenza e la ricerca da parte degli stessi di ulteriori nuovi investitori, il management ha dovuto purtroppo riscontrare, financo in queste ultime ore, la sopravvenuta impossibilità di coltivare proficuamente le trattative così avviate, e proseguite al fine di ricercare la migliore valorizzazione degli attivi legati alla continuità aziendale, nell’interesse dei creditori.

In tale contesto di assenza di alternative praticabili, la liquidazione giudiziale rappresenta atto dovuto che consentirà la distribuzione degli attivi liquidatori ai creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione e della loro par condicio”.

Difficile ora prevedere i passi futuri sia per il brand che per i lavoratori. La speranza (anche se magra) è che qualcuno “approfitti” della situazione e almeno non lasci cadere nel nulla tutto il lavoro fatto in 15 anni di attività. Per quanto riguarda i lavoratori, seguiranno l’iter di tutele garantite dallo Stato.

Nella comunicare questa difficile situazione Energica ha precisato che la nota stampa riguarda i soci fondatori e che “Ideanomics ha deciso di non rilasciare commenti”. Una presa di responsabilità e al contempo una presa di distanza.

