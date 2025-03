Energica. Asta deserta, nessuno la vuole?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

L’asta per la cessione del marchio Energica è andata deserta: non sono pervenute offerte da nessun acquirente. Futuro sempre più cupo per il marchio modenese.

Dopo un anno di fatali problemi economici, ad ottobre 2024 Energica aveva ufficializzato il suo stato di crisi e poco dopo era scattata la liquidazione giudiziale. Il sogno italiano delle due ruote elettriche ad alte prestazioni si era infranto nonostante l’indiscussa eccellenza del prodotto e la superiorità tecnologica nel settore.

I primi mesi del 2025 sono stati quelli della speranza, speranza che qualcuno (impossibile dire chi) raccogliesse quel sogno e riportasse in vita il marchio. Per farlo bastava partecipare all’asta che aveva come base 4.275.000 € (3.206.250 € il prezzo minimo). Il 19 marzo alle 16.00 l’asta però si è chiusa senza che sia pervenuta nessuna offerta.

Quale futuro per Energica dopo l’asta?

Ora cosa succede? Dopo che l’asta di Energica è andata deserta, non c’è una sola strada ovviamente. La legge prevede che venga privilegiata la vendita dell’intero ramo senza dividere le varie proprietà (fisiche, intellettuali, mobili, immobili, etc…) ma saranno le autorità competenti decidere i prossimi passi. Certamente la speranza di rivedere Energica di nuovo in strada si allontana ulteriormente, se non altro in tempi brevi.

