Energia troppo cara, Assolombarda dà i numeri







Energia troppo cara: questa volta è Assolombarda a fornire le cifre, con l’impietoso confronto con Francia e Spagna.

Prezzo Unico Nazionale: Italia 109,08, Francia 34,81, Spagna 61,04

Il costo dell’energia “rimane un concreto e pericoloso squilibrio competitivo. Oggi, in Europa, le nostre imprese pagano l’energia fino a tre volte di più rispetto ad altre grandi economie”. Lo ha detto Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, in occasione dell’assemblea generale a Milano. A settembre 2025 il costo medio dell’energia elettrica, Prezzo Unico Nazionale, in Italia era di 109,08 euro/MWh, contro 34,81 della Francia, 83,51 della Germania, 61,04 della Spagna. “Un divario dovuto al fatto che il prezzo dell’energia elettrica nell’Unione europea è legato al prezzo del gas naturale utilizzato per la sua produzione. E l’Italia è più penalizzata perché utilizza molto più gas rispetto agli altri Paesi europei per produrre elettricita”, ha aggiunto. Chiedendo un approccio sistemico di politica industriale.

Energia troppo cara: cosa fare nel breve e nel lungo periodo

Serve una strategia che consideri tutte le tecnologie, secondo Biffi. Focalizzata a costruire un mix energetico che ottimizzi al meglio competitività, sicurezza energetica e sostenibilità ambientale. “Perché è anche dalla forza della nostra energia che dipenderà il nostro futuro. E non c,è futuro senza industria, né per l’Italia, né per l’Europa“. Nel breve termine “si deve accelerare lo sviluppo delle rinnovabili già mature e competitive, come il fotovoltaico e l’eolico. Superando le criticità allo sviluppo delle rinnovabili in Italia“. Nel medio-lungo periodo, invece, “bisogna guardare con coraggio a tutte le tecnologie in grado di garantire energia a prezzi competitivi. I cosiddetti gas verdi, biometano e idrogeno, per avviare la decarbonizzazione dei settori più difficili da riconvertire. E il nucleare di nuova generazione, oggi più sicuro e sostenibile“. Inoltre, seguendo logiche di efficientamento energetico, soluzioni innovative come il teleriscaldamento.