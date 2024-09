Energia solo da rinnovabili/3 Qualche idea per far quadrare il cerchio

Ci eravamo chiesti all’inizio se fosse possibile immaginare un’Italia alimentata da energia proveniente solo da fonti rinnovabili. Nella seconda parte dell’articolo avevamo illustrato vari scenari del sistema energetico nazionale nell’ipotesi di una totale elettrificazione dei consumi finali, affrontando il problema della continuità della fornitura nel caso di produzione di energia elettrica interamente da rinnovabili. Ma ancora non avevamo trovato la quadra per coprire la variabilità giorno-notte e quella stagionale.

Nemmeno con l’uso di batterie, il sovradimensionamento del 50% della produzione (arrivando a 1050 TWh di produzione annua totale) e accumuli stagionali basandosi su un sistema P2G2P (Power To Gas To Power) per stoccare sotto forma di metano di sintesi l’eccesso di produzione estiva.

Dato importante da sottolineare è che gli autori dello studio su cui ci siamo basati (“Verso un sistema energetico italiano basato sulle fonti rinnovabili “realizzato dal CNR e Aspo) ipotizzano che tutta la produzione aggiuntiva derivi per il 75% da FV e il 25% da eolico, ricalcando il mix che si sta delineando oggi.

E che, per essere molto cautelativi, non si sono ipotizzati incrementi di geotermico e idroelettrico rispetto ad oggi, in realtà possibili ed auspicabili essendo modalità di produzione di energia elettrica più costanti e in parte regolabili.

Così alla fine della seconda parte avevamo un po’ sadicamente lasciato in sospeso la risposta alla domanda: ce la faremo con questo sistema, a coprire la domanda in tutte le ore dell’anno, cioè a rispondere positivamente alla domanda del titolo?

No, non ci siamo ancora!

Le simulazioni sullo scenario appena descritto mostrano che non ci siamo ancora. In totale mancherebbe ancora una produzione dell’8%, concentrata nei periodi di magra della produzione FER, cioè nelle settimane invernali. Per capire vediamo per primo il grafico seguente che mostra il bilancio energetico totale:

-La prima colonna mostra il fabbisogno totale per tipologia d’uso (si noti la grande quota destinata al riscalamento in sostituzione del metano).

-Nella seconda colonna vediamo la capacità produttiva ipotizzata, ovviamente tutta FER, ben 1050 TWh.

-La terza colonna mostra la produzione che si riuscirebbe ad assorbire, e si vede come ben 169 TWh che le FER potrebbero fornire nei momenti di massima produttività devono essere scartati perché non assorbibili da nessuna utenza, compreso la produzione di idrogeno.

-La quarta colonna ci dice dove finisce l’energia: la quota in giallo con bordo blu rappresenta tutta la produzione FER che si riesce ad utilizzare direttamente, cioè assorbita dalla rete, in rosa la quota utilizzata per la ricarica delle batterie del ciclo giorno-notte (P2B) e in arancione l’energia utilizzata per produrre il metano via idrogeno (P2G)

-L’ultima colonna ci mostra la copertura effettiva dell’utenza, alla quale dei totali non interessa nulla ma vuole la potenza che serve instante per istante in ognuna delle 8760 ore dell’anno, con tutti i picchi che ne caratterizzano gli andamenti orari che abbiamo visto nelle puntate precedenti.

Come si vede, le centrali a turbogas a ciclo combinato fornirebbero (peraltro lavorando per poco tempo all’anno) 142 TWh sfruttando i 277 TWh di metano accumulato, data un’efficienza di circa il 50%.

Mancano ancora 55 TWh per i picchi

E infine, purtroppo, spicca in nero la quota dell’ammanco di 55 TWh. Sembra poca roba, qualcuno potrebbe dire: va bene, per quei pochi mesi usiamo ancora le centrali a gas fossile, non facciamo i talebani del green. Giusto, ma stiamo parlando di 55 TWh, che sono circa un terzo dell’attuale produzione da termoelettrico a gas! Detta così, sembra che siamo ancora quasi al punto di partenza…

Per capire meglio il concetto, guardiamo il grafico orario del mese di gennaio. Si tratta del profilo medio, quindi le singole giornate effettive avranno dinamiche specifiche.

Si vede chiaramente come nonostante le centrali a gas (fascia rossa) spingano a piena potenza sfruttando il metano accumulato nel periodo estivo, la maggior parte delle ore del giorno, a parte quelle centrali della giornata, sono in grave sofferenza (fascia in nero).

E non di poco, perché la potenza mancante raggiunge picchi di 60 GW. Per completare il quadro non esaltante, abbiamo uno scarto significavo di energia da fotovoltaico generata nelle ore centrali della giornata, vale a dire un potenziale produttivo che non viene utilizzato.

In conclusione, considerato che abbiamo ipotizzato una produzione FER di ben 1050 TWh (già uno sproposito) e l’implementazione di un poderoso sistema P2G2P con accumuli di 30 TWh, a questo punto sembrerebbe che la domanda che dà il titolo a questo articolo sia destinata ad una mesta risposta negativa: no, non è possibile un mondo di sole fonti rinnovabili.

Allora hanno ragione quelli che dicono che almeno

un po’ di nucleare (considerato green seppur con molti mal di pancia) è veramente necessario? O addirittura quelli che non perdono occasione per denunciare che questa cosa della transizione energetica è tutta una bufala? Abbiamo forse scordato una qualche possibile soluzione portentosa?

Niente soluzioni magiche, però…

No, soluzioni geniali in grado di risolvere con disinvoltura il problema non se ne vedono all’orizzonte oggi come oggi. Per quanto riguarda gli accumuli, detto di quelli a batteria e di quelli, ben più consistenti, a metano, forse gli unici altri tipi che potrebbero dare un contributo alla causa sono gli accumulatori termici (tipo sali o sabbia fusa, a transizione di fase ma anche ad acqua a bassa temperatura per il tele-riscaldamento), detti P2H (Power-to-Heat) effettivamente oggi un po’ snobbati perché poco “mediatici” rispetto alle batterie o all’idrogeno.

Tuttavia, bisognerebbe approfondire il contributo potenziale che questo tipo di accumuli potrebbero fornire alla causa dell’accumulo stagionale (di questo stiamo parlando),

che significa riuscire a trattenere sufficientemente il calore per almeno diverse settimane.

Inoltre, sarebbe da valutare le potenzialità di ampliamento del geotermico e dell’idroelettrico, fonti più costanti in grado di

fornire un base-load che mitigherebbe la variabilità di un sistema basato quasi totalmente su FV ed eolico, che in questo articolo, come già detto, non è stato volutamente considerato.

Primo: abbassare i consumi si può

Se dunque sovradimensionare la produzione e ipotizzare uno stoccaggio di 30 TWh (comunque realistico) non è sufficiente per coprire tutte le ore nei mesi più freddi, la soluzione richiede di fare un passo indietro e progettare la transizione energetica agendo anche sul lato della domanda e non solo su quello della

generazione.

In altre parole, sarà necessario individuare strategie di gestione del sistema che si concentrino sul lato del consumo dell’energia, sia come necessità totale sia come profilo temporale orario.

Gli autori dello studio, a questo punto, considerano una riduzione drastica della domanda. In pratica ipotizzano il suo dimezzamento e rifanno i conti. Lo avevamo già scritto nella prima parte dell’articolo, quando avevamo “spoilerato” che, se si vuole realmente pensare ad una elettrificazione tutta FER, sotto queste ipotesi, bisogna ridurre i consumi finali del 50%.

Meno energia, senza decrescita infelice

A tal proposito avevamo distinto tra misure di efficienza, che garantiscono lo stesso livello di servizi con minore spesa energetica e misure di risparmio, che riducono i consumi tagliando gli sprechi e le bizzarrie del consumismo energetico.

Non si parla di riduzione dello stile di vita o di decrescita “infelice”. Ma di continuare, anzi, accelerare il progresso, da un lato con l‘introduzione di tutte le tecnologie di efficientamento (cosa peraltro già in corso da decenni) e dall’altro modifiche delle piccole ma diffuse cattive abitudini che ridurrebbero il fabbisogno di energia primaria.

Se tutto ciò determinasse una riduzione di fabbisogno anche solo di qualche punto percentuale all’anno, considerato che tutto quello che stiamo raccontando è una storia che si dipanerà in qualche decennio, non certo dall’oggi al domani, a meno di non

assistere ad una esplosione di richiesta di energia per motivi al momento non prevedibili (escluderei in Italia quelli demografici), il traguardo del dimezzamento del fabbisogno energetico in un tale lasso di tempo potrebbe davvero non essere un obiettivo così irrealistico come potrebbe sembrare a prima vista.

Le statistiche ci confortano, evidenziando la continua diminuzione dell’intensità energetica, cioè dell’energia consumata diviso PIL. Poi, a livello mondiale, dipenderà dalla crescita demografica dei vari paesi e da mille altri fattori. Ma questi sono scenari globali difficili da prevedere.

Secondo: inseguire la produzione

Detto della necessità di ridurre il fabbisogno complessivo di energia, il secondo intervento è quello di introdurre strategie di demand response (DR). Cioè quell’insieme di strategie e programmi per permetteranno di gestire la domanda di energia elettrica da parte degli utenti in modo flessibile e dinamico.

Invece di agire solo sull’ offerta (come avviene con il curtailment, ovvero il “taglio” della produzione in eccesso) il demand response interviene sul lato domanda per raccordarla il più possibile al profilo della produzione. Praticamente il contrario di quello che avviene oggi).

Ad esempio, durante periodi critici il gestore della rete “comunica” ai consumatori di ridurre il consumo di energia agendo sulla leva economica. Il tutto ovviamente potrà avvenire in modo del tutto automatico, con i devices che si parleranno tra loro direttamente rendendo il processo immediato e trasparente per l’utente.

Tra le varie possibilità in tal senso, abbiamo anche il cosiddetto V2G (Vehicle to Grid), ovvero la possibilità di cedere parte dell’energia accumulata nella batteria delle auto elettriche nelle ore di massima richiesta e ricaricare nelle ore di massima disponibilità (con un vantaggio economico per il proprietario).

Tutte queste funzionalità sono quelle che caratterizzeranno la cosiddetta rete “intelligente” (ovvero la tanto citata smart grid).

Finalmente adesso ci siamo

Vediamo dunque cosa dice l’ultima simulazione, dove è stato inserito il dimezzamento del fabbisogno annuo da 700 TWh a 350 TWh. Mantenendo invece invariato il sovradimensionamento della capacità di produzione 50% (quindi 525 TWh), gli accumuli stagionali di metano per 30 GWh, le 6 ore delle batterie giorno-notte e un certo livello di “modulazione” dei consumi grazie alla smart grid (peraltro non precisato nel dettaglio).

La tabella seguente fornisce il quadro complessivo (non è mostrato il contributo attuale dell’idroelettrico e geotermico di circa 50 TWh considerato invariato).

I risultati della simulazione, in questo nuovo scenario, sono mostrati nel grafico seguente. Come si può osservare, le zone nere sono sparite a livello settimanale, e lo spreco di rinnovabile è fortemente ridotto.

Anche il mese di gennaio (grafico seguente) non presenta più ammanchi in nessuna ora del giorno.

Per completezza vediamo come cambia il bilancio energetico: si noti che non c’è più l’ammanco di 55 TWh (rettangolino nero) in nero. Dunque, sotto le ultime ipotesi descritte, il sistema basato su energia esclusivamente da rinnovabili sembra funzionare.

Energia solo da rinnovabili: conclusioni

Al termine dell’analisi dell’interessantissimo documento sul quale abbiamo basato questo articolo propongo alcune mie osservazioni.

La prima è che mancano valutazioni di tipo economico del sistema P2G2P proposto, ma questo non era nell’intenzione degli autori che si sono concentrati sull’analisi energetica, proponendo ipotesi di soluzione al problema dell’intermittenza della produzione FER basate su tecnologie effettivamente già disponibili.

La seconda è un certo scetticismo circa l’effettiva possibilità di dimezzare i consumi, anche se nel lungo periodo. Questa osservazione potrebbe però essere controbilanciata dal fatto di non avere incluso per prudenza i potenziali incrementi di altre FER (oltre FV ed eolico), in primis idroelettrico e geotermico. Il loro contributo sarebbe prezioso per mitigare il problema dell’intermittenza causato principalmente dall’utilizzo prevalente di FV.

Inoltre, come già si diceva, possiamo ipotizzare una certa diffusione degli accumuli termici che potrebbero dare il loro contributo, sia per l’intermittenza breve che quella di lungo

periodo a seconda della tecnologia adottata.

La terza considerazione è che questo studio mi ha ulteriormente convinto che il problema dello stoccaggio dell’energia diventerà a breve la questione principale della transizione energetica, in particolare per quei paesi come l’Italia che si sono indirizzati in maggior misura sul fotovoltaico rispetto ad altre fonti. Credo che questo argomento andrebbe maggiormente messo al centro del dibattito della transizione energetica nel nostro paese.

Oggi, quando si accenna al problema dell’intermittenza delle FER, spesso il confronto viene subito schiacciato tra nuclearisti e antinuclearisti. Al limite si parla dell’idrogeno spesso però come opzione salvifica a 360 gradi, senza un preciso disegno strategico e senza contestualizzarlo in modo realistico in un sistema finalizzato allo stoccaggio di energia, come quello descritto in questo articolo.

Ancora in tempo per investire bene

Eppure siamo ancora in tempo per indirizzare gli investimenti nella giusta direzione. Penso che molti italiani si sorprenderebbero nel sapere che già oggi, nei mesi più caldi, abbiamo una produzione di energia rinnovabile superiore all’80% del fabbisogno nazionale per diverse ore e per diversi giorni dell’anno.

Per la cronaca, il picco assoluto è stato registrato il 22 giugno 2024, dalle ore 13 alle 14, con 33,2 GW di potenza FER immessa in rete, pari all’ 83% del totale. Stiamo rapidamente andando a sbattere contro il paradosso di dover sprecare energia da rinnovabili non sapendo dove metterla.

Il fenomeno si sta già verificando peraltro in vari paesi europei,

costretti ad introdurre tariffe negative per gestire il problema, come in Germania, dove nel maggio 2024 si sono registrati otto giorni consecutivi di eccesso di capacità produttiva, costati allo stato circa un miliardo di euro in rimborsi ai produttori incentivati.

Eppure in Italia non mancherebbero opzioni strategiche per trasformare questo, come altri problemi legati alla transizione energetica, in grandi opportunità per il futuro. Ad esempio, come fanno notare gli stessi autori dello studio, una maggiore presenza di eolico ridurrebbe la necessità di stoccaggio livellando maggiormente la produzione FER. In tal senso potremmo puntare su un vero e proprio “change maker”: l’eolico off-shore galleggiante. Una tecnologia attualmente in fase di maturazione per la quale il nostro paese avrebbe il know-how e le risorse per diventare leader a livello mondiale.

Speriamo che chi deve capire capisca, magari lasciando perdere grandi progetti di retroguardia.

(3-fine)

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-