Energia pulita: investimenti in fuga dagli Usa di Trump

La nuova politica energetica dell’Amministrazione Trump comincia a produrre i suoi effetti: cancellati o ridimensionati nuovi investimenti green per 7,9 miliardi di dollari e 16 nuove fabbriche già pianificate negli Stati Uniti finiranno altrove. Una contraddizione clamorosa rispetto alla campagna dei dazi che vorrebbe rilanciare la manifattura statunitense.

E’ il bilancio dei primi tre mesi 2025, stilato dal mensile del gruppo politico apartitico E2 Clean Economy Works, secondo cui il totale degli investimenti cancellati sia tre volte superiore a quello dei 30 mesi precedenti.

«Le aziende del settore dell’energia pulita vogliono ancora investire in America, ma l’incertezza sulle politiche dell’amministrazione Trump e sul futuro dei crediti d’imposta per l’energia pulita sta avendo un impatto evidente» ha commentato Michael Timberlake di E2. «Se questa incertezza di mercato, autoinflitta e inutile, continua, quasi certamente assisteremo alla sospensione di altri progetti, all’interruzione di altre costruzioni e alla scomparsa di ulteriori opportunità di lavoro».

A lavori già iniziati imposto lo stop al parco eolico offshore che avrebbe dato energia pulita a 500 mila famiglie di New York

L’ultimo colpo, l’amministrazione Trump l’ha assestato contro il progetto di eolico offshore Empire Wind 1 da 5 miliardi di dollari, e oltre 800 MW, pari al consumo di 500 mila famiglie. Impianto già in costruzione da quasi un anno al largo della costa di New York. Con una notifica, il Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) che ha ordinato la sospensione dei lavori.

Lo sviluppatore norvegese Equinor ha annunciato ieri di aver ricevuto la notifica dopo che il Segretario degli Interni Doug Burgum, in un tweet, ha motivato la decisione con la necessità di «un’ulteriore revisione delle informazioni che suggeriscono che l’amministrazione Biden ha accelerato l’approvazione senza un’analisi adeguata». Da notare che il contratto per la realizzazione del progetto era stato firmato nel 2017, durante il precedente mandato di Trump. Approvato dall’amministrazione Biden nel novembre 2023, nel 2024 erano iniziati i lavori.

Il governatore dello stato di New York Kathy Hochul ha reagito così: «Non permetterò che questo abuso federale continui. Mi batterò fino in fondo per proteggere i posti di lavoro sindacali, l’energia a prezzi accessibili e il futuro economico di New York».

Come previsto, il settore dell’energia pulita sta diventando insomma terreno di scontro politico privilegiato tra sostenitori e oppositori di Trump. La maggioranza degli investimenti propiziati dai crediti d’imposta federali riconosciuti dall’Inflaction Reduction Act (IRA) di Biden erano finiti a distretti repubblicani. In particolare il 62% di tutti i progetti di energia pulita annunciati, il 71% dei posti di lavoro e un sorprendente 83% degli investimenti totali.

Ora però, stando al censimento curato da E2 e Atlas Public Policy, proprio i distretti repubblicani stanno subendo i colpi più duri sotto Trump. Finora, hannp subìto la cancellazione di oltre 6 miliardi di dollari in progetti e la perdita di oltre 10.000 posti di lavoro.

