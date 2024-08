Energia, prezzi negativi in Europa: non in Italia dove salgono ancora…

Energia elettrica: con il calo della domanda di agosto e il boom delle rinnovabili, arrivano i prezzi negativi in tutta Europa. Non in Italia, dove toccano nuovi massimi, sempre sulla spinta delle centrali a ciclo combinato, con il prezzo del gas che sale a 40 euro al megawattora, ai massimi dell’anno

Era un dato atteso: con agosto cala la domanda di energia per la chiusura di molte attività economiche e calano i prezzi dell’energia elettrica in tutta Europa. Non a caso, anche se per un breve intervallo, sono arrivati i prezzi negativi.

Nei principali mercati continentali – nonostante le limitazioni alle esportazioni francesi fino ai primi di settembre – i prezzi medi sono scesi quasi ovunque all’interno della Ue. Il “quasi” riguarda l’Italia, unica eccezione ma non una sorpresa: il prezzo è salito a 134 euro al Mw, con un aumento del 12%.

Prezzi al limite dello zero in tutta Europa, tranne che Italia dove salgono di un altro 12%

A determinare i prezzi vicini allo zero – con il calo della domanda nelle ore centrali delle ultime due giornate – sono soprattutto le rinnovabili solari. Ma non in Italia: come più volte sottolineato, nel nostro Paese le centrali a gas fanno ancora il prezzo.

Il che, in questo momento, non è una buona cosa per la bolletta elettrica: il costo della materia prima “gas” in tutta Europa è in rialzo, a un passo dai 40 euro al megawattora che rappresentano il livello massimo dell’anno.

Un rialzo che verrà pagato nelle prossime bollette per chi ha sottoscritto contratti “variabili”. Ma soprattutto che fanno dell’Italia il Paese dove l’energia elettrica all’ingresso è la più cara in assoluto (quasi il doppio della Germanie e più di quattro volte della Francia).

Il governo vuole intervenire con il decreto Energy release, che assegna forniture elettriche a prezzi calmierati alle aziende energivore. Ma, forse, sarebbe meglio, intervenire sui limiti strutturali del sistema.

