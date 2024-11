Energia, solo aumenti per le bollette di gas ed elettricità in sei mesi

Parlare di fallimento del mercato libero dell’energia, non appare al momento per nulla esagerato. Lo prova lo studio appena presentato dall’Associazione Italiana Utility Manager (Assium). La quale ha preso in considerazione tutte le offerte attive dal novembre dell’anno scorso, consultabili sul Portale offerte gestito da Arera, l’Authority che regola il settore.

Con il rialzo del prezzo del gas sul mercato europeo, a partire dall’aprile scorso, i costi per le forniture di luce e gas sul mercato libero sono salite sensibilmente. Un rincaro che ha colpito soprattutto le tariffe “variabili” del gas, che hanno seguito gli andamenti delle quotazioni della materia prima. E lo stesso è accaduto per la luce, visto che in Italia il prezzo sulla Borsa elettrica si forma prevalentemente sull’andamento delle centrali che usano il gas come combustibile.

A subire l’aumento più consistente sono i consumatori che vorranno sottoscrivere un contratto per la fornitura di gas a prezzo variabile: per attivare oggi un contratto di questo tipo, nelle principali città italiane, si paga in media il 12,5% in più rispetto a sei mesi fa. Il che equivale a 190 euro in più per una famiglia tipo. Ci sono differenze da città a città: sempre dai dati dello studio di Assium, si va dal +11,3% di Palermo al +13,5% di Trento.

Gli aumenti più consistenti per le tariffe, sia fisse che variabili per la fornitura di gas naturale

Aumenti consistenti, anche se inferiori, nel caso di chi volesse sottoscrivere una contratto del gas a prezzo fisso. La migliore offerta è pari ai 1.618 euro all’anno di bolletta complessiva a Milano, Trento e Trieste, fino a 1.825 euro a Roma. Questo rappresenta un aumento medio del 6,17% rispetto alle migliori offerte di maggio 2024. Una famiglia arriverebbe così a pagare fino a 100 euro in più all’anno per lo stesso tipo di fornitura.

Elettricità: tariffe e aumenti “simili” su tutto il territorio

Sul fronte della luce, il mercato libero pare funzionare ancora meno. Aumenti e tariffe sono sostanzialmente simili lungo tutta la penisola. Per una famiglia con una potenza di 3 kW e un consumo annuo di 2.700 kWh, la bolletta media è di circa 735 euro per il prezzo fisso, leggermente inferiore per il prezzo variabile (732,51 euro).

Rispetto a sei mesi fa, anche le bollette della luce risultano così aumentate: un +8,43% per il prezzo fisso (circa 57 euro in più all’anno) e un +7,5% per il prezzo variabile (+51 euro annui). Rispetto al mercato tutelato, dove restano i clienti vulnerabili, la spesa media per queste nuove offerte è maggiore di circa 100 euro all’anno per utenza.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-