Energia e speculazione: in Gran Bretagna si paga 40 volte il prezzo “ufficiale”

L’8 gennaio, il gestore della rete elettrica in Gran Bretagna è stato costretto a un intervento straordinario per evitare black out. Una situazione di emergenza dovuta l calo delle temperature e all’assenza di vento che ha frenato la produzione eolica. Ha pagato fino a 40 volte il prezzo dell’energia stabilito dal governo, per far intervenire due centrali a gas che hanno garantito l’equilibrio del sistema. Provocando polemiche sul tema energia e speculazione.

Il caso sta facendo discutere, sia a livello politico sia tra gli esperti del settore. E non solo per i 20 milioni di sterline di costi aggiuntivi, che potrebbero ricadere sulle bollette. Per il governo laburista una banco, insediatosi nel luglio scorso, un banco di prova importante. Perché rilancia con altrettanta urgenza il tema fondamentale dei prossimi anni: accelerare gli investimenti in batterie e sistemi di accumulo.

Le batterie servono per immagazzinare l’energia in eccesso quando il vento soffia molto forte nel mare del Nord e sull’Atlantico. La Gran Bretagna è tra i leader in Europa della produzione eolica off shore. Ma l’intermittenza del vento è un problema che va risolto quanto prima. Per evitare quanto accaduto una settimana fa, quando due centrali a gas – spesso inattive – sono state richiamate in servizio.

Un intervento pagato caro. Il gestore della rete ha pagato 17,8 milioni di sterline alle due centrali, sul totale di 20 milioni di costi per bilanciare domanda e offerta. Secondo quanto ha ricostruito il quotidiano Guardian, i due operatori hanno minacciato di non intervenire se non avessero ottenuto prezzi nettamente superiori alla media.

Energia e speculazione: il regolatore del mercato ha inflitto multe e risarcimenti per 78 milioni di sterline

Il regolatore del mercato energetico, Ofgem, in sua difesa ha dichiarato che monitora continuamente le operazioni di mercato per prevenire violazioni delle regole. Dal 2023, lha recuperato oltre 78 milioni di sterline in multe e risarcimenti dalle società energetiche per operazioni irregolari. Tuttavia, la crisi più recente ha riacceso il dibattito sull’efficacia dei meccanismi di controllo. E sulla necessità di riforme più incisive per evitare speculazioni sui prezzi.

Il caso ha anche alimentato il dibattito sui costi associati alla transizione energetica verso le rinnovabili. Il Partito Laburista punta a un sistema elettrico alimentato al 95% da fonti a basse emissioni di carbonio entro il 2030. E prevede che rimangano alcune centrali a gas come riserva strategica. Ma quanto accaduto ha fornito nuovi argomenti a chi avanza dubbi sulla sostenibilità economica di impianti attivi solo poche volte durante l’anno.

Pranav Menon, ricercatore di Aurora Energy Research, citato sempre dal Guardian ha sottolineato come l’aumento dei costi sia un sintomo del rapido sviluppo di eolico e solare. Uno sviluppo più veloce della capacità di implementare sistemi di accumulo e batterie in grado di gestire l’intermittenza delle fonti rinnovabili. Sebbene un sistema con una maggiore quota di rinnovabili sia più complesso da gestire e comporti costi di bilanciamento più elevati nei momenti di difficoltà, nel lungo periodo può offrire prezzi all’ingrosso più bassi.

“Più conveniente pagare per consumare meno”

Il Guardian ha anche interpellato Greg Jackson, amministratore delegato di Octopus Energy, uno dei leader di mercato per la fornitura di elettricità. A suo dire, il gestore della rete potrebbe sfruttare le regole che permettono di pagare i consumatori di energia per utilizzare meno elettricità durante i periodi di elevata domanda, anziché pagare gli per produrne di più. “Milioni di sterline – è la sua dichiarazione al quotidiano – sono state aggiunte alle bollette in poche ore per pagare una manciata di centrali elettriche a gas per una modesta quantità di elettricità. Sarebbe stato molto più economico pagare i clienti che avevano scelto di consumarne un po’ meno“.

Una lezione su energia e speculazione di cui dovrebbero tener conto governo e Authority in Italia. Il mercato delle rinnovabili è più indietro rispetto alla Gran Bretagna e al resto del nord Europa. Il che potrebbe consentire uno sviluppo dei sistemi di accumulo più ordinato, facendo lezioni degli errori di altri Paesi.

