Energia, l’Italia a tutto gas: ha il record Ue nella produzione di elettricità

Nel 2024, l’Unione Europea ha compiuto un ulteriore passo decisivo verso la transizione green. Per la prima volta, l’energia solare ha superato il carbone nella produzione di elettricità. L’Italia però ha un primato “fossile”: nessuno usa così tanto gas per la produzione di elettricità.

Sono i dati che si leggono nell’European Electricity Review pubblicata da Ember, think tank indipendente che si occupa di energia e sostiene la transizione climatica. Il solare ha generato l’11% dell’elettricità dell’UE, mentre il carbone si è fermato al 10%. Il sorpasso segna una tappa importante nella transizione energetica europea, che si sta spostando sempre più verso fonti rinnovabili, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili.

Nella produzione di energia elettrica, nessuno usa così tanto gas come l’Italia: è al 44% del mix, contro il 16% della media Ue

In Italia, i numeri confermano un trend positivo. Secondo i dati di Ember, la produzione di energia solare fotovoltaica ha raggiunto il 14%, un massimo storico. Mentre il carbone è sceso a un minimo del 2%. Tuttavia, il gas naturale continua a giocare un ruolo centrale nel mix energetico italiano, rappresentando il 44% della generazione elettrica, ben al di sopra della media europea del 16%. Un elemento che non favorisce di certo la lotta al cambiamento climatico. E che costringe cittadini a imprese a pagare il costo della bolletta elettrica più alto tra gli Stati membri.

Tornando all’Europa, le rinnovabili hanno toccato quasi la metà della produzione totale di elettricità (47%), con l’eolico che si conferma la principale fonte rinnovabile, generando il 17% dell’elettricità. I combustibili fossili, invece, hanno registrato un nuovo minimo storico, coprendo solo il 29% della domanda, in netto calo rispetto al 39% del 2019.

Energia solare, la crescita più rapida degli ultimi 10 anni

L’Italia non fa eccezione. Nel 2024, le fonti fossili hanno rappresentato il 51% del mix di generazione, un record negativo che evidenzia il graduale abbandono delle fonti inquinanti. Inoltre, il Paese si è impegnato a chiudere tutte le centrali a carbone entro il 2028, un obiettivo che lo allinea ad altre nazioni europee come Francia e Belgio, già libere dal carbone.

Il solare – sempre come si legge nel report del think tank – ha mostrato una crescita significativa sia in Europa che in Italia. Nel nostro Paese, il fotovoltaico ha registrato l’aumento più rapido degli ultimi dieci anni, arrivando al 14% della produzione totale di elettricità. Un dato superiore alla media UE ma inferiore a quello di altri Paesi mediterranei come Grecia (22%) e Spagna (21%).

Nonostante i progressi, la transizione energetica richiede ulteriore accelerazione. In particolare, è necessario potenziare la capacità eolica, che ha incontrato ostacoli nella sua espansione. Per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo, l’UE dovrà più che raddoppiare la capacità eolica installata ogni anno entro il 2030.

Secondo Beatrice Petrovich, analista senior di Ember, “L‘Italia si sta avvicinando a un futuro energetico pulito, alimentato da sole e vento, ma resta ancora troppo dipendente dal gas fossile, rendendo famiglie e imprese vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi internazionali”.

Energia, riducendo il gas maggior benefici economici

I progressi nella transizione energetica non sono solo ambientali, ma anche economici. L’espansione del solare e dell’eolico ha permesso all’UE di ridurre significativamente la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, evitando costi elevati legati alla volatilità del mercato globale.

In Italia, senza i nuovi impianti eolici e solari installati tra il 2019 e il 2024, il Paese avrebbe dovuto importare 4 miliardi di metri cubi in più di gas naturale e 5 milioni di tonnellate di carbone, con un costo aggiuntivo di 3,3 miliardi di euro.

