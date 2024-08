Rinnovabili, il solare “sorpassa” il carbone nella produzione elettrica Ue

Nel 2022, per la prima volta nella Ue il fotovoltaico ha superato il carbone nella produzione di elettricità. Il solare ha prodotto 210.249 gigawatt rispetto ai 205.693 del carbon fossile. Una dato inedito che conferma la corsa inarrestabile delle rinnovabili.

C’erano pochi dubbi che così fosse. Con il meccanismo dei crediti per le emissioni inquinanti e con i nuovi limiti stabiliti dall’Unione europea al 2030, il carbone ha i giorni contati. Ora i dati appena pubblicati da Eurostat, la società di statistica della Ue, sono la prova definitiva di un passaggio di consegne che in qualche modo si può definire storico.

L’energia solare è il nuovo “combustibile” della Ue, che nasce come comunità del carbone e dell’acciaio

Ricordiamo che l’Unione Europea nasce come comunica economica del “carbone” e dell’acciaio. E che per tutto il Novecento è stato il combustibile dominante. Il nuovo secolo sarebbe stato dominato dal gas se non fossero intervenute le nuove politiche per combattere il cambiamento climatico. Aprendo la strada alle rinnovabili.

Il sorpasso dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici sulle centrali a carbone rivela come gli obiettivi possono essere raggiunti. Del resto Eurostat ha anche spiegato come soltanto Polonia e Repubblica Ceca producono di carbon fossile rimasti nell’Ue. E solo la Polonia lo utilizza come fonte principale per la produzione di elettricità.

Ancora nove Paesi nell’Unione europea usano le centrali alimentate con la lignite

La lignite, una categoria di carbone con un contenuto energetico inferiore, è utilizzata per la produzione di elettricità da 9 Paesi dell’Ue ed è stata la fonte di 241.572 GWh di elettricità.

I dati del sorpasso delle energie green sui combustibili fossili si susseguono, per quanto con qualche sfasatura temporale. Nel luglio scorso, l’annuncio del sorpasso in Europa delle rinnovabili nel loro complesso sui fossili (carbone e gas). Un dato che, per la prima volta è comparso anche nelle statistiche italiane.

