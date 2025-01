L’energia eolica in Europa copre il 20% della domanda. Ancora troppo poco…

Nel 2024, l’energia eolica ha soddisfatto il 20% del fabbisogno elettrico in Europa. Una quota cresciuta molto poco rispetto al 2023, quando il dato era stato del 19% (18% se guardiano soltanto alla Ue, contro il 19% precedente). Questo è dovuto a una crescita meno rapida: nel 2024 sono stati avviati nuovi impianti “soltanto” per 15,3 gigawatt, contro i 17 gigawatt dei dodici mesi precedenti

La notizia positiva è che gli investimenti non si sono fermati. Nonostante i colli di bottiglia delle materie prime e i tassi di interesse elevati. Ma di questo passo, non sarà possibile raggiungere i traguardi che si è data Bruxelles. Ricordiamo che per raggiungere gli obiettivi di lotta al cambiamento climatico, la quota di eolico dovrà essere del 34% al 2030 e del 50% entro il 2050.

In calo soprattutto i nuovi impianti off shore, che più di quelli “a terra” hanno sofferto per il “congelamento” di alcuni grandi impianti e per i ritardi nelle autorizzazioni per altri. Vedi, ad esempio, il caso italiano. Il nostro Paese è in ritardo per le scelte politiche del governo Meloni e le opposizione a livello regionale. Nonostante l’eolico galleggiante potrebbe arrivare a coprire fino al 17% del fabbisogno nazionale.

Non a caso, secondo i tempi preliminari di WindEurope ,l’associazione europea del settore, nel 2024 sono stati installati nel Vecchio Continente sono stati installati 15,3 GW, di cui 13 GW onshore e 2,3 GW offshore. Nel 2023, anno record, furono 17 i gigawatt installati. I paesi Ue hanno contribuito con 12,8 GW, con 11,4 GW onshore e 1,4 GW offshore. “Ben al di sotto dei 30 GW all’anno di cui avrebbe bisogno per soddisfare i suoi obiettivi energetici del 2030″, si legge in una nota di WindEurope.

Tre grandi ostacoli alla crescita dell’eolico

L’associazione ha indicato i tre principali problemi che rallentano la diffusione dell’energia eolica in Europa: la mancata applicazione delle norme Ue in materia di autorizzazioni da parte di molti governi, i ritardi nelle nuove connessioni alla rete; il ritmo troppo lento dell’elettrificazione che sta frenando la domanda. “L’Ue deve affrontare urgentemente tutti e tre questi problemi. Più vento significa energia più economica, che porta ad una maggiore competitività”, ha commentato l’amministratore delegato di WindEurope, Giles Dickson.

La Germania è andata in controtendenza autorizzando nel corso del 2024 oltre 15 gigawatt di nuove installazioni

Va sottolineato il caso tedesco. La Germania ha autorizzato quasi 15 GW di nuova capacità eolica onshore nel corso dell’anno (dando il via ai cantieri), stabilendo “il principio giuridico del prevalente interesse pubblico nell’autorizzazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili. E ora sta autorizzando sei volte più impianti eolici onshore rispetto a cinque anni fa”, come ha ricordato il sito specializzato Qualenergia. E ha anche alzato gli obiettivi per le nuove installazioni ale 2030 e 2050..

La sfida delle connessioni alla rete

Il collo principale della bottiglia in Europa rimane la connessione degli impianti alla rete elettrica. Nonostante i progressi compiuti nello sviluppo delle energie rinnovabili, uno dei maggiori ostacoli a una transizione rapida ed efficace risiede nell’insufficienza delle infrastrutture di supporto, in particolare le reti elettriche e le batterie di accumulo.

L’Europa rischia di rimanere indietro anche nella competizione globale per la produzione di batterie – sia accumulo di energia sia destinato all’automotive – rispetto alla la Cina. E anche gli Stati Uniti stanno già investendo massicciamente. Sempre che Donald Trump una volta insediato non cambi completamente linea per favorire la lobby dei fossili che lo ha sostenuto economicamente nella corsa alla Casa Bianca.

La recente proposta della Commissione Europea per rafforzare la capacità produttiva interna delle batterie e accelerare la digitalizzazione delle reti rappresenta un primo passo importante. Tuttavia, come ha ricordato Mario Draghi nel suo rapporto per il rilancio della competitività in Europa – occorre accelerare nella semplificazione amministrativa e negli investimenti. Oltra a un maggior coordinamento tra gli stati membri.

