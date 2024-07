Follia Le Pen: aumenta le bollette della Ue, uscendo dal mercato elettrico

Nel caso in cui andasse al governo, la destra di Marine Le Pen vuole portare la Francia fuori dal mercato europeo dell’elettricità. Obiettivo: tornare a un prezzo “francese” dell’energia, contando sulle 19 centrali nucleari del Paese transalpino. Ma, per gli esperti, il risultato sarà solo quello di aumentare le bollette di cittadini e imprese

Non solo la conquista del Parlamento e del governo: nelle elezioni che si tengono in Francia del fine settimana si gioca un’altra battaglia che, al momento, ha interessato solo gli addetti ai lavori. Ma che – in realtà – potrebbe avere ripercussioni negative sui cittadini e le imprese francesi, fino ad allargarsi a tutta Europa.

Nel caso di vittoria dell’estrema destra guidata da Marine Le Pen, uno dei primi provvedimenti del nuovo governo prevede l’uscita della Francia dal mercato elettrico europeo.

Non si tratta solo di un annuncio da campagna elettorale. E’ scritto nel programma elettorale di Rassemblement National (che in italiano si può tradurre come Raggruppamento Nazionale o Raduno Nazionale), il partito dei lepenisti che ha preso il posto dell’originario Front National.

Ma di cosa si tratta e perché le conseguenze negative si allargherebbero dalla Francia al resto d’Europa? In sostanza, Le Pen ha promesso di interrompere i flussi di energia verso i Paesi confinanti, lasciando tutta la produzione all’interno dei confini francesi per tornare a un prezzo “autarchico” e non più influenzato dall’andamento dei mercati continentali.

Le Pen non vuole più un sistema di esportazioni e di prezzi europei dell’energia elettrica

L’obiettivo è quello di abbassare le bollette di cittadini e imprese, sfruttando l’energia a basso costo delle 19 centrali nucleari francesi. Evitando di esportare energia a basso costo ai Paesi confinanti.

In realtà, ammoniscono gli addetti ai lavori, la mossa rischia molto seriamente di indebolire il più grande fornitore di energia elettrica d’Europa, Electricité de France (Edf), e rendere meno sicuro l’approvvigionamento energetico di mezza Europa.

“La Francia si sparerebbe sui piedi con questa Frexit elettrica”, secondo il parere di Nicolas Goldberg, responsabile energetico di Columbus Consulting a Parigi citato da Bloomberg. “Le esportazioni non sarebbero garantite, il che porterebbe a una perdita di entrate nucleari per EDF”.

L’energia nucleare francese è uno dei pilastri del sistema energetico dell’Unione europea

Ma le incognite sono anche altre. In caso di fermate dei reattori per manutenzione – cosa che negli ultimi anni accade sempre più spesso man mano che il parco nucleare invecchia per evitare incidenti – Edf sarebbe costretta a fermare la produzione. E le importazioni potrebbero essere più costose.

Lo stesso in caso di inverni rigido: la Francia – come è già avvenuto – dovrebbe far fronte ai picchi della domanda importando elettricità dall’estero. Ma nel caso di mercati non più collegati i costi andrebbero alle stelle.

Ma qualche esperto è ancora più pessimista. L’uscita della Francia dal mercato europeo, ormai totalmente interconnesso, potrebbe avere ripercussioni molto più gravi. Il sistema delle 19 centrali francesi è un pilastro di quello che si chiama European Energy Exchange, dove ci si scambiano partite di energia: chi ha eccedenze le mette a disposizione a prezzi più bassi.

In pratica, il partito di le Pen vuole abolire gli scambi – e la formazione dei prezzi – giornalieri per arrivare a contratti bilaterali di medio periodo. Ma questo potrebbe non essere possibile con le attuali direttive Ue, oltre a preoccupare seriamente i produttori.

Durissima la presa di posizione dell’amministratrice delegata del gruppo francese Engie, Catherine MacGregor: “Senza un mercato energetico europeo, saremmo esposti a prezzi ancora più volatili e persino al rischio di blackout“.

A preoccuparsi dovrebbe essere tutta Europa: nel caso di crisi energetiche – come accaduto nei mesi successivi all’invasione russa dell’Ucraina con il gas a livelli senza precedenti – il nucleare francese ha garantito una base sicura per tutto il continente.

Tra l’altro, il progetto della destra francese sembra arrivare fuori tempo massimo. I lavori di manutenzione degli ultimi anni hanno ridato stabilità al sistema nucleare e il boom delle rinnovabili ha portato a numerosi giorni di prezzi negativi. Facendo della Francia uno dei Paesi con il prezzo dell’energia più basso. Ma si sa, non sempre sovranismo fa rima con razionalità.

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –