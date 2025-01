Energia, crolla il carbone e frena il Gnl: così l’Europa abbandona i fossili

Energia, l’Europa ha voltato le spalle ai combustibili fossili, a favore delle rinnovabili. Nel 2024, sono crollate le importazioni di carbone e anche la domanda di gas viene sempre meno. Il carbone ha avuto un calo di quasi il 50% rispetto al 2023. Mentre per il gas la riduzione nel terzo trimestre, è stata soprattutto per il Gnl, il cui utilizzo è sceso del 23%.

Non fatevi fuorviare da chi sostiene che le rinnovabili hanno avuto una frenata in Europa nel corso del 2023. Non avranno corso come mei due anni precedenti, ma hanno continuato a crescere . Mentre il calo dei combustibili fossili è decisamente innegabile, proprio a favore delle energie verdi. Con il carbone sempre meno utilizzato. E il gas naturale che rimane al centro dello scontro tra la Ue e la Russia, fino a tre anni fa il suo primo fornitore.

Le importazioni ridotte di 5 milioni di tonnellate

Nel 2024, l’Europa ha importato 21,9 milioni di tonnellate di carbone termico, in netto calo rispetto ai 40,9 milioni di tonnellate del 2023, secondo i dati forniti da Kpler, società specializzata in dati sul commercio globale. Di queste importazioni, circa 10 milioni di tonnellate sono transitate attraverso i porti olandesi, con una riduzione di quasi 5 milioni rispetto all’anno precedente.

La Germania ha importato 3 milioni di tonnellate, mentre la Polonia ne ha ricevute 2,2 milioni. Anche paesi come Spagna e Italia hanno registrato diminuzioni significative, con rispettivamente 1,6 e 1,1 milioni di tonnellate. Tutte le principali economie europee hanno quindi ridotto il loro ricorso al carbone, coerentemente con le strategie per la decarbonizzazione.

La produzione di energia elettrica nelle centrali a carbone in tutta Europa è calata del 25%

Secondo Firat Ergene, analista senior di Kpler citato dal sito specializzato Montel, l’importazione di carbone nell’UE ha toccato “sicuramente il livello più basso degli ultimi decenni“, con una produzione di energia da carbone in calo del 25% su base annua. Questa tendenza è sostenuta dalla crescita delle rinnovabili e dal miglioramento dell’efficienza energetica, i due pilastri della transizione verso un sistema energetico a basse emissioni di carbonio. Il tutto confermato da un calo strutturale le scorte nei terminal di Amsterdam, Rotterdam e Anversa hanno registrato una contrazione, attestandosi a una media di 4,7 milioni di tonnellate nel 2024, rispetto ai quasi 6 milioni dell’anno precedente.

“Nessun ritorno del carbone nel corso del 2025”

“Il carbone non tornerà nemmeno nel 2025“, ha affermato ancora l’analista di Kpler, sottolineando che, nonostante margini più favorevoli per il carbone pulito, questi non sono sufficienti a incentivare un aumento significativo della produzione. La crescente quota di energie rinnovabili, infatti, introduce incertezza nella disponibilità di spazio di mercato per i generatori a carbone.

Come per il gas, nonostante il calo della domanda i prezzi del carbone non sono scesi in egual misura. Per via della “speculazione” finanziaria che scommette sulla concorrenza da parte dei mercati asiatici. Dove il carbone è ancora una delle principali fonti per la produzione di energia elettrica. Nonostante la riduzione della domanda, il prezzo è rimasto a una media di 111,70 dollari per tonnellata nel 2024 rispetto ai 124 dollari dell’anno precedente.

Energia, la domanda di gas in Europa è in calo: le importazioni di Gnl calate del 23% nonostante il crollo dell’import con la Russia

Meno marcato il calo della domanda di gas in Europa, ma anche in questo il 2024 ha confermato la tendenza contraria ai combustibili fossili. Come dimostra il rapporto trimestrale (periodo giugno-settembre) dell’Osservatorio del Mercato del Gas che fa capo alla Commissione Europea.

Il consumo di gas nell’UE ha raggiunto i 56 miliardi di metri cubi, registrando un calo del 9% rispetto al trimestre precedente e una lieve flessione dello 0,3% su base annua. I principali consumatori di gas restano l’Italia (12,2 miliardi di metri cubi), la Germania (11 miliardi) e la Spagna (6 miliardi).

La domanda di gas per la produzione di energia elettrica ha continuato a diminuire, rileva ancora il rapporto dell’Osservatorio Ue. E questo nonostante le elevate temperature estive che ha fatto salire la domanda per l’utilizzo dei condizionatori e sistemi di rinfrescamento. Consumi che, inevitabilmente, sono stati coperti dall’aumento dei combustibili green.

La produzione di gas in Italia ormai prossima allo zero

La produzione interna di gas nell’UE ha totalizzato 7,8 miliardi di metri cubi, con una contrazione del 13% rispetto al 2023. I Paesi Bassi (2,34 miliardi di metri cubi) e la Romania (2,27 miliardi) si confermano i principali produttori, ma la produzione domestica ha coperto solo il 14% del consumo complessivo, rendendo necessarie ingenti importazioni. Ormai ridotta ai minimi termini la produzione italiana, che in passato aveva raggiunto i 20 miliardi di metri cubi annui.

Le importazioni complessive di gas sono diminuite del 6% rispetto al terzo trimestre del 2023, con una differenziazione tra le fonti. Il gas da gasdotto ha rappresentato il 67% delle importazioni (43 miliardi di metri cubi), mostrando un aumento del 5% su base annua, ma una lieve riduzione rispetto al trimestre precedente. Le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL), pari a 21 miliardi di metri cubi, hanno subito una flessione del 23% su base annua. La Norvegia ha mantenuto il primato come principale fornitore di gas via gasdotto (47% del totale), mentre gli Stati Uniti si sono confermati leader nelle forniture di GNL (40%).

Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it