Energia, con le rinnovabili il prezzo dell’elettricità è ai minimi da quattro anni

Complice il lungo ponte del Primo Maggio, il bel tempo e giornate ventilate, il prezzo dell’energia elettrica in Italia ha raggiunto il livello minimo da quattro anni a questa parte. Il punto più basso è stato toccato domenica 4 maggio, con 51 euro al chilowattora. A dimostrazione di come la crescita delle rinnovabili contribuisca ad abbassare il prezzo delle bollette di cittadini e imprese.

Di fatto, come hanno fatto notare gli osservatori più attenti, il disaccoppiamento del prezzo dell’energia è già una realtà anche in Italia. Anche se per pochi giorni, si è avuto la dimostrazione concreta che l’aumento della potenza installata di eolico e fotovoltaico, porti in modo automatico a un calo delle quotazioni dell’elettricità sul mercato.

E’ vero che il calo del prezzo è avvenuto nei giorni in cui la domanda era più bassa a causa della chiusura degli uffici e di una parte delle attività produttive. Ma è altrettanto vero rispetto che per avere un prezzo così basso bisognava tornare indietro ai mesi in cui l’economia era ancora rallentata per le ricadute dell’epidemia di Convid.

Il risultato non potrà che essere ancora più favorevole – i termini di risparmi per la bolletta energetica – non appena entreranno in esercizio gli impianti dell’asta per le rinnovabili del provvedimento “Fer-X”. In pratica, verranno incentivati impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici “con costi vicino alla competitività di mercato”.

In pratica, riceveranno un aiuto economico soltanto le nuove tecnologie green, per consentire loro di fare l’ultimo salto verso la grid parity. Un provvedimento importante perché consentirà di mettere in esercizio fino a 40 gigawatt di nuova potenza.

Tutto questo avviene tre giorni dopo un altro record. Il 1 maggio, è stata una giornata storica per il settore dell’energia in Italia. Per la prima volta, il prezzo dell’elettricità è stato, di fatto, negativo per sei ore, dalle 11 alle 17 di giovedì scorso.

I dati del mese di aprile confermano il calo dei prezzi medi. Lo si vede dal grafico della Borsa elettrica: grazie alle rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, i prezzi sono scesi in media sotto i 60 euro al megawattora tra le 13 e le 15. Contro una media sulle 24 ore nel mese di aprile di pochissimo inferiore ai 100 euro al megawattora.

In buona sostanza cosa è accaduto tra aprile e l’inizio di maggio. La maggior irradiazione ha favorito la produzione di elettricità con i pannelli solari. La crescita sostenuta delle nuove installazioni di fotovoltaico ha permesso di coprire la domanda di energia con le rinnovabili per buona parte della giornata. Riducendo il ricorso alle centrali a gas per compensare la parte di domanda non coperta da eolico e solare. Se a questo ci aggiungiamo il calo del prezzo della materia prima sul mercato europeo, il disaccoppiamento diventa una realtà.

Nonostante questo, il costo della bolletta in Italia rimane tra i più alti d’Europa. Anche qui parlano i grafici. Sempre il 4 maggio, la Spagna – al centro della polemiche per il clamoroso black out di pochi giorni fa – ha avuto un costo (11 euro) quasi cinque volte in meno di quello italiano. E proprio grazie alle rinnovabili. La Francia ha avuto un costo di 12,5 euro al megawattora e la Germania di 33 euro.

La strada è ancora lunga, ma pare segnata.

